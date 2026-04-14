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21歲想「砍掉重練」去留學 大二生憂退回起點…網點破現實：猶豫成本更高

聯合新聞網／ 綜合報導
大學生示意圖。圖／AI生成
大學生示意圖。圖／AI生成

在社會環境影響下，多數人都有個「什麼年齡該做什麼事」的隱形共識，當自己想追求的步伐和周遭同儕不一樣時，容易陷入自我否定。

一名大學生Dcard發文表示，讀到大二發現這不是自己想要的生活，決定申請國外大學，但身邊同儕都在準備實習，自己在重考托福和找代辦諮詢，有種「大家都在往前走，我卻退回起點」的感覺，忍不住質疑自己的決定，這張國外大學畢業證書到底值不值得多花這兩年時間？

對於原PO的焦慮，許多人認為每個人都有自己的人生時間軸，不用太在乎他人想法，「等到你從國外畢業或是未來達到什麼目標，零人會在意你幾歲時砍掉重練」、「如果你在台灣繼續混到畢業才發現不喜歡，那時候要轉職或出國成本才高」。

其實不論到什麼年紀，要做出改變都會令人退卻，一名25歲的網友也準備出國留學，但身邊的同學都進入職場發展了，也讓該網友懷疑自己的決定，但許多人指出世界很大，而且有工作經驗會加分，可以申請到更好的學校，年齡不會是追求夢想的阻礙。

不過在Dcard原文中，也有人提出現實層面考量，語言、飲食習慣、金錢支援、是否能負荷國外學業、未來在國外工作打算等等，認為要先搞清楚自己到底要什麼，「想要去就好好準備出去；還是很怕、想留下來，就放下心回來好好讀現在的，一邊猶豫一邊做事情並不會比較好」、「如果只靠模糊的感覺和不清晰的資訊，確實有點問題」。

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