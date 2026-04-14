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私大電機拚翻身…研究所剩歧視「混血」教授 過來人勸撐：不差這2年

聯合新聞網／ 綜合報導
大學生示意圖。圖／AI生成
大學生示意圖。圖／AI生成

頂大迷思時至今日仍難打破，許多私立大學生為了「國立」頭銜，努力讀書考上國立大學研究所，然而卻仍可能因「混血（從私立考上國立）」身分遭到同學甚至教授歧視。

一名網友在Dcard發文表示，自己就讀私立大學電機系，最近考上他校的研究所後，得知只剩一個教授可以選擇，但是在學長姐之間風評不是很好，而且會歧視私立大學。但是原PO聽說該教授帶的研究生都可以兩年準時畢業，讓他猶豫是否該咬牙入學撐過這兩年。

許多人都建議雖然這兩年可能會過得很痛苦，但是為了學歷和未來，撐過去是值得的，「被歧視也是硬撐著，為了生存，都吞吧…兩年畢業才是王道」、「可以準時畢業最重要，你去工作也有可能被歧視學歷，不差這兩年」、「不用太在意，兩年時間把人脈建立好比較重要」、「混血總比純私血強！我也是私大洗上交大的」。

國立大學和私立大學的選擇一直都是升學討論焦點，《聯合新聞網》曾報導，一名原本可以上國立大學電機系的高中生，後來繁星選擇私立大學數學系，結果引來許多人質疑「為什麼選私立？」顯示頂大迷思仍根深柢固。

網友分析認為，私校並不代表不好，要從師資、資源和辦學品質來看，還有人指出，國立學校除了學費較便宜，很多在業界的資源還不如傳統私立大學。

私立大學 電機系 研究所 頂大

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