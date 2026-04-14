華梵辦高中職插畫賽 立體童話書、多媒材夢境特優

華梵大學舉辦全國高中職插畫A4秀，今年以「AI之外」為主題，共44件作品獲獎，其中會動的立體童話書、多媒材結合立體藝術呈現夢境等3件作品獲得特優。

華梵大學今天發布新聞稿指出，由華梵大學美術與文創系主辦的「風起雲遊全國高中職插畫A4秀」，今年主題訂為「AI之外」，近500件作品參賽，最後選出特優3件、優選5件、佳作15件、入選21件，即日起於華梵大學新北板橋中心「橋藝術空間」展出至16日。

華梵大學校長李天任表示，AI威力強大，看似無所不能，但AI作品是否真能代表完全的你，還是只能表現出戴著面具的你，仍常讓創作者迷惘；無論是把AI當朋友、工具、還是競爭者，創作者的心智表現，才是決定能否產出具有思考力作品的關鍵。

今年獲得最大獎「特優」有3件作品，包括木柵高工學生鄭尹瑄、台南大學附屬高中學生林品汝及安康高中學生杜星環。

鄭尹瑄的作品「Dream」，突破平面創作的制式框架，改用多媒材結合的立體藝術呈現夢境，用真實的觸感和夢境中的不合理性，與AI的冷靜理性形成鮮明對比。

就讀高一的林品汝，以獨特創意製作會動的童話立體書，展現細膩繁複的作工與精緻唯美的畫風；當打開上鎖的書本後，彷彿掉入浪漫奇幻童話世界，貓頭鷹、青蛙王子、美人魚、大野狼等故事主角躍然紙上，撥動時鐘轉盤，還可發現AI機器人下藏了美麗公主。

林品汝表示，自己從未做過立體書，這次挑戰上網自學，整個寒假都關在房間埋首創作。

華梵大學舉辦全國高中職插畫A4秀，以「AI之外」為主題，共44件作品獲獎，即日起於華梵大學新北板橋中心「橋藝術空間」展出至16日。華梵提供／中央社 中央通訊社