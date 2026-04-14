快訊

與粿粿婚變…求償百萬「對方律師認願賠償」 范姜彥豐曝早知道王子逃兵

力拚「延長停火45天」…傳美伊將赴巴基斯坦續談 巴國媒體曝卡關內幕

AI互動10分鐘侵蝕1萬小時毅力？研究警告：人類會「加速放棄」

聽新聞
0:00 / 0:00

華梵辦高中職插畫賽 立體童話書、多媒材夢境特優

中央社／ 台北14日電
華梵大學舉辦全國高中職插畫A4秀，南大附中學生林品汝（右）以會動的立體童話書榮獲特優獎，由華梵大學校長李天任（左）頒獎表揚。華梵提供／中央社 中央通訊社
華梵大學舉辦全國高中職插畫A4秀，南大附中學生林品汝（右）以會動的立體童話書榮獲特優獎，由華梵大學校長李天任（左）頒獎表揚。華梵提供／中央社 中央通訊社

華梵大學舉辦全國高中職插畫A4秀，今年以「AI之外」為主題，共44件作品獲獎，其中會動的立體童話書、多媒材結合立體藝術呈現夢境等3件作品獲得特優。

華梵大學今天發布新聞稿指出，由華梵大學美術與文創系主辦的「風起雲遊全國高中職插畫A4秀」，今年主題訂為「AI之外」，近500件作品參賽，最後選出特優3件、優選5件、佳作15件、入選21件，即日起於華梵大學新北板橋中心「橋藝術空間」展出至16日。

華梵大學校長李天任表示，AI威力強大，看似無所不能，但AI作品是否真能代表完全的你，還是只能表現出戴著面具的你，仍常讓創作者迷惘；無論是把AI當朋友、工具、還是競爭者，創作者的心智表現，才是決定能否產出具有思考力作品的關鍵。

今年獲得最大獎「特優」有3件作品，包括木柵高工學生鄭尹瑄、台南大學附屬高中學生林品汝及安康高中學生杜星環。

鄭尹瑄的作品「Dream」，突破平面創作的制式框架，改用多媒材結合的立體藝術呈現夢境，用真實的觸感和夢境中的不合理性，與AI的冷靜理性形成鮮明對比。

就讀高一的林品汝，以獨特創意製作會動的童話立體書，展現細膩繁複的作工與精緻唯美的畫風；當打開上鎖的書本後，彷彿掉入浪漫奇幻童話世界，貓頭鷹、青蛙王子、美人魚、大野狼等故事主角躍然紙上，撥動時鐘轉盤，還可發現AI機器人下藏了美麗公主。

林品汝表示，自己從未做過立體書，這次挑戰上網自學，整個寒假都關在房間埋首創作。

華梵大學舉辦全國高中職插畫A4秀，以「AI之外」為主題，共44件作品獲獎，即日起於華梵大學新北板橋中心「橋藝術空間」展出至16日。華梵提供／中央社 中央通訊社
華梵大學舉辦全國高中職插畫A4秀，以「AI之外」為主題，共44件作品獲獎，即日起於華梵大學新北板橋中心「橋藝術空間」展出至16日。華梵提供／中央社 中央通訊社

華梵大學 繪畫

延伸閱讀

VR體驗北港建醮、珍奶Vtuber亮相 弘光多遊系畢展創意多

波隆那童書展台灣館開幕 以故事森林展現創作能量

1980愛的迴響台中站盛大開幕 建築巨擘化身心靈捕手

父女跨時空筆墨對話 黃湘詅黃君璧作品聯展

相關新聞

21歲想「砍掉重練」去留學 大二生憂退回起點…網點破現實：猶豫成本更高

在社會環境影響下，多數人都有個「什麼年齡該做什麼事」的隱形共識，當自己想追求的步伐和周遭同儕不一樣時，容易陷入自我否定。

私大電機拚翻身…研究所剩歧視「混血」教授 過來人勸撐：不差這2年

頂大迷思時至今日仍難打破，許多私立大學生為了「國立」頭銜，努力讀書考上國立大學研究所，然而卻仍可能因「混血（從私立考上國立）」身分遭到同學甚至教授歧視。

VR體驗北港建醮、珍奶Vtuber亮相 弘光多遊系畢展創意多

弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系即日起至5月3日，在台中市港區藝術中心舉辦第二屆畢業成果展「光譜 SPECTRUM」，以光經稜鏡折射出多彩光譜為意象，象徵學生經四年淬鍊後綻放各自創作能量。展覽整合動畫、漫畫、遊戲、直播與電競（ACGLE）五大領域。

一年兩國拿學位 中山大學聯手倫敦亞非學院共辦碩士學程

全球局勢快速變動，高等教育人才需求多元，國立中山大學今天攜手倫敦大學亞非學院揭牌成立「全球公民權碩士學位學程」，創下台英高教首例共同辦學，更以跨國課程設計與雙導師制度，回應全球化浪潮下對跨文化理解與國際視野人才的迫切需求。

學術人創業／教授薪水低卻CP值高？台積電5倍薪挖角

台灣大學世界排名落後於日韓中，教授薪資低，卻幫國家建了一座「神山」，CP值高，近年頻傳有教授、副教授被台積電用四到五倍年薪挖角；中研院院士李建平分析，學術官僚體系與薪資結構才是關鍵變數。當「論文指標」與「產業價值」出現背離，台灣究竟是在輸排名，還是走出一條不同於世界的競爭路徑？

大學藝術跨域創作學士學位學程 實務學習工坊即教室

多數大學仍以教室為主要教學場域，靜宜大學「藝術跨域創作學士學位學程」今年即將把課程帶入真實創作現場，讓學生走出校園，在藝術實務中學習。該學程現已開放招生，採單獨招收，高中職應屆與非應屆畢業生，同時開放一般社會人士報名，不需筆試，採書面審查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。