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短影音徵選開跑 邀大專生創作提升菸酒防制知能

中央社／ 台北14日電

教育部委託台師大辦理「青春不點菸、不喝酒人生更長久」短影音徵選活動，即日起受理大專在學生報名；特優最高可獲新台幣1.2萬元獎金，得獎名單預計11月上旬公布。

教育部今天發布新聞稿指出，為推動校園健康促進活動，提升學生關注健康行為的重要性，教育部委請台灣師範大學辦理「大專校院『青春不點菸』、『不喝酒人生更長久』短影音徵選活動」，即日起至9月15日受理徵件，歡迎大專在學生報名。

今年徵選活動主題為「青春不點菸」、「不喝酒人生更長久」，鼓勵學生透過短影音創作，傳達菸、酒對健康的影響，或拒絕菸酒的健康生活型態等知能；得獎作品將作為大專校院衛生教育運用或推廣素材；參賽作品可採劇情片、動畫、廣告等形式呈現，影片長度須於1分30秒內（含誤差10秒），並搭配中文字幕。

短影音徵選活動邀請全國大專在學生（含碩、博士生）線上報名（https://forms.gle/BJtWhtPffQPvjEKb8），可以個人或團體為單位，每人以投稿2件為限；將選出「特優」1名，發給獎金新台幣1.2萬元，「優等」2名，各可獲得6000元，「佳作」3名，各可獲得2000元，得獎名單預計於11月上旬公布。

教育部表示，未來將持續推廣與宣導大專校院學生的防制菸、酒害知能，將相關健康議題列入健康促進學校計畫的辦理項目，期望各校透過多元化宣導管道，提升學生自我健康管理能力。

台師大 教育部

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