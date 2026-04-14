赴菲舉辦教育展 中興大學偕15校展現高教實力
為落實教育部「國際產學教育合作聯盟」計畫，由國立中興、正修及崑山等大學共同主辦一場海外教育展，並與菲國優質學校就簽訂合作備忘錄達成共識，開啟長期的戰略夥伴關係。
這場教育展名為「2026 INTENSE Program菲律賓海外教育展」，13日於馬尼拉SMX會議中心盛大開幕 ，匯集台灣15所優秀大專院校組成台灣隊，是後疫情時代台灣高教在菲律賓最大規模的集體亮相。
INTENSE Program計畫聚焦於「科學、技術、工程及數學」（STEM）、金融、人工智慧（AI）與半導體等前瞻領域，課程設計緊密對接全球產業趨勢。展覽現場設置15個諮詢攤位，吸引大量菲國學生與教師前來洽談，交流氣氛熱絡。
開幕儀式由菲律賓高等教育委員會（CHED）官員與多位台菲大學主管共同揭幕。
駐菲代表周民淦致詞提到，菲律賓學生已在上一學年度成為台灣前5大境外生群體之一，足以見證兩國間日益增長的學術紐帶與相互信任。在此基礎上，INTENSE Program不僅提供獎學金支持，更致力於打造一條通往國際發展的人才培育路徑。
周民淦也提到，台灣在半導體領域具備堅實基礎，未來將持續分享資源與專業，協助菲國青年拓展國際視野與多元職涯機會。
中興大學副校長周濟眾指出，此次活動的意義，在於每一位參與者都正共同投入，為兩國青年搭建更具連結性的未來；中興大學作為推動菲律賓 INTENSE計畫的核心院校，將持續扮演關鍵橋梁，串連機會與志向，讓交流得以具體落實。
周濟眾進一步說明，相關布局已逐步展開，從馬尼拉出發，延伸至菲律賓中部的怡朗（Iloilo），並持續向南拓展，透過與菲律賓各州立大學建立更緊密的合作網絡，台灣高教正逐步走入在地，貼近學生需求並提供更具彈性的支持機制，也讓台灣院校逐漸累積認同與信任，建立長遠而穩固的校際合作關係。
台灣團隊正陸續拜會菲國優質學校，且已就簽訂合作備忘錄（MOU）達成共識，準備開啟長期的戰略夥伴關係。
中興大學國際處表示，本次教育展的成功舉辦，象徵台灣高教在東南亞地區的影響力持續擴張。未來，台灣隊將持續透過海外基地平台，推廣台灣優質的學習環境與合理的學費負擔，吸引更多菲國青年將台灣列為深造首選，共同翻開台菲人才培育的新篇章。
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