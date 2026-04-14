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VR體驗北港建醮、珍奶Vtuber亮相 弘光多遊系畢展創意多

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
弘光科大多媒體設計類優勝作品「Vtuber的成長計劃」。記者游振昇／攝影
弘光科大多媒體設計類優勝作品「Vtuber的成長計劃」。記者游振昇／攝影

弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系即日起至5月3日，在台中市港區藝術中心舉辦第二屆畢業成果展「光譜 SPECTRUM」，以光經稜鏡折射出多彩光譜為意象，象徵學生經四年淬鍊後綻放各自創作能量。展覽整合動畫、漫畫、遊戲、直播電競（ACGLE）五大領域。

59件展出師生作品涵蓋多媒體設計、沉浸式遊戲與虛擬創作，展現新世代在數位娛樂的創新想像與多元實力。弘光科大校長蘇弘毅指出，「光譜 SPECTRUM」是非常有深度、也極具美感的展覽主題。光，本無色，卻蘊含萬色；人，本無界，卻能創造無限。這不僅是對創作本質的詮釋，也正象徵多遊系學生4年來在弘光的成長歷程。

港區藝術中心主任柯丁祺及校長蘇弘毅、多遊系主任楊國隆，分別頒獎給評比優勝的大四畢業生作品，多媒體設計類為黃小琦、沈宗逸、劉彥廷作品「Vtuber的成長計劃」，遊戲設計類為王順程、賴東昌、邱名祥、王子鑫、林姵妤、紀峻瑋、竭鴻銘的作品「惡人賞金」，影音類為郭東勝、陳佑甄、謝鎮壕、蔡雨臻、柯雁苓作品「廟會新視界─VR安全參與與世代共融」。

沈宗逸指出， Vtuber虛擬角色實況主市場呈現飽和狀態，他們在打造時特別做出差異化設計，服裝融入台灣的特色珍珠奶茶，周邊商品加入可愛動物形象，並做成獨特的擋泥板、材質好觸摸的胸針，讓實況主可以進入受眾生活中，加深連結及黏著度。

獲得優勝的遊戲設計為「惡人賞金」，王順程說，遊戲以2D進行設計，前後鍵加上空白鍵就可以操作，簡單的操作模式不分老少皆能輕鬆上手。影音類優勝作品以廟會為主題，郭東勝指出，他和組員以影像結合VR來創作 ，拍攝家鄉北港德安宮建醮紀錄片，製作為VR影片，觀眾戴上VR裝置，就能身歷其境體驗台灣廟宇文化。

多遊系主任楊國隆表示，展場展示的學生作品涵蓋多媒體設計、沉浸式遊戲、虛擬網紅與電競研究等多元內容，展現出同學們在視覺敘事、互動設計、即時應用與跨域整合上的豐碩成果。除展出大四畢業生作品之外，也同時展出系上老師最近獲得國際大獎的各類型作品。

弘光科大多遊系在台中港區藝術中心舉辦畢業成果展「光譜 SPECTRUM」。記者游振昇／攝影
弘光科大多遊系在台中港區藝術中心舉辦畢業成果展「光譜 SPECTRUM」。記者游振昇／攝影

影音類優勝作品「廟會新視界─VR安全參與與世代共融」。記者游振昇／攝影
影音類優勝作品「廟會新視界─VR安全參與與世代共融」。記者游振昇／攝影

「Vtuber的成長計劃」作品服裝融入台灣的特色珍珠奶茶。記者游振昇／攝影
「Vtuber的成長計劃」作品服裝融入台灣的特色珍珠奶茶。記者游振昇／攝影

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