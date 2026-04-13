一年兩國拿學位 中山大學聯手倫敦亞非學院共辦碩士學程

全球局勢快速變動，高等教育人才需求多元，國立中山大學今天攜手倫敦大學亞非學院揭牌成立「全球公民權碩士學位學程」，創下台英高教首例共同辦學，更以跨國課程設計與雙導師制度，回應全球化浪潮下對跨文化理解與國際視野人才的迫切需求。

這項學程歷時一年多籌備，以一年兩國為亮點，學生將橫跨台灣與英國修課，在雙方教授共同指導下完成學位，更具吸引力的是學生僅需負擔一般留英學費的一半，即可進入倫敦學術核心接軌世界級研究資源，115學年度首屆招生將截止，已吸引國內外學生高度關注。

校長李志鵬指出，全球議題從氣候變遷到社會不平等，需跨國協作與多元視角，「培養全球公民」已成為高教無可迴避的責任，中山大學與46國、336所學術機構建立合作網絡，此次與SOAS共同開設學程，象徵台灣高教邁向更深層國際連結。

教育部主任秘書林伯樵到場見證，肯定此合作模式是台灣高等教育國際化的重要成果，有助提升在全球學術體系中的能見度。

英國在台辦事處政治新聞署署長何泰曦表示，此舉展現台英長期累積的教育夥伴關係進一步深化，透過共同授課與研究，促進知識跨國流動與創新。

學程採全英語授課，學費約1萬3000英鎊、約新台幣55萬元，並設有6名全額與12名部分獎學金，這不僅降低進入國際學習場域門檻，也翻轉過去單向仰賴西方的高教模式，在平等與互惠基礎上進行合作。

國立中山大學攜手倫敦大學亞非學院合作的「全球公民權碩士學位學程」今揭牌，為台英高等教育首例共同辦學。圖／中山大學提供

國立中山大學攜手倫敦大學亞非學院合作的「全球公民權碩士學位學程」今揭牌，為台英高等教育首例共同辦學。圖／中山大學提供