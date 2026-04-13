成大研發微型機器人微流體平台 國際發明展奪獎

國立成功大學機械工程系教授陳嘉元帶領研究團隊，成功開發結合磁控微型機器人與微流體生物晶片的主動式生物分析平台，在2026馬來西亞MTE國際發明展獲得2項大獎。

成大今天發布新聞稿表示，隨著醫療科技持續發展，非接觸式微型機器人技術逐漸受到重視，微型機器人產業近年蓬勃發展，其中醫療應用市場持續擴大，陳嘉元團隊開發的主動式生物分析平台，應用於製藥產業廣泛使用的斑馬魚，進行精子活化應用，展現突破性成果。

成大指出，陳嘉元團隊在2026馬來西亞MTE國際發明展（Malaysia Technology Expo, MTE）獲得2項大獎，包括發明金牌獎與馬來西亞發明與創新協會所頒發的特別獎，並被大會司儀特別介紹是來自台灣的大學研發團隊。

成大指出，在斑馬魚精子活化應用中，精子經冷凍與解凍後，活動能力往往明顯下降。針對此問題，研究團隊將自行設計的磁性微型機器人整合至微流體晶片中，透過自行設計縮小化外部磁場控制系統進行非接觸式控制，使解凍後精子活化率成功提升至80%以上，並大幅降低操作時間，提升應用效率。

成大表示，陳嘉元與團隊所研發的技術已於動物模型中完成驗證，確立在生物應用上的可靠性，未來將朝向人類相關醫療應用進一步發展，並延伸至生醫檢測、藥物篩選及智慧微流體系統等領域，達到後續居家照護應用。

成大指出，團隊進一步將系統由實驗室大型設備縮小為手掌型可攜式裝置，並成功將操作功率大幅降低，提升實際應用潛力，相關研究成果近幾年發表在SCI國際期刊超過20篇，獲得4間國際出版社及超過6種不同國際期刊刊登，涵蓋微型機器人控制、微流體操控與生物應用等領域，驗證扎實科技創新力。

成大表示，MTE國際發明展為馬來西亞極具指標性的國際展覽活動，長期致力於推廣創意發明、新興科技與社會服務3大面向的展覽與競賽，在馬來西亞科技部及教育部等政府單位支持下，至今已連續舉辦超過20年，今年於4月9日至11日在馬來西亞吉隆坡舉行。

成大指出，馬來西亞MTE國際發明展特別獎通常授予具高度創新、實用性及市場潛力的傑出作品，透過國際評審高度肯定，陳嘉元所帶領的研發團隊會持續將所研發的生物晶片系統，推廣到更多國際級產業平台。