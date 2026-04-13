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台科大應用混合實境導航 提升髖關節植入精準度

中央社／ 台北13日電

台科大電機工程系教授謝易錚帶領研究團隊，結合混合實境技術，透過頭戴式裝置，將病患骨骼3D影像即時疊加於醫師手術視野中，可協助判斷人工髖關節植入的位置與角度。

台灣科技大學今天發布新聞稿指出，傳統人工髖關節置換手術高度仰賴醫師經驗判斷，但現有高精度導航設備或機械手臂系統成本昂貴，因此謝易錚帶領研究團隊與臨床醫師合作導入混合實境技術，希望發展更直覺且更具效益的手術輔助方案。

謝易錚說明，透過混合實境技術，醫師在手術中無須頻繁查看外部螢幕，在同一視野中就能即時掌握關鍵資訊，達到「眼到手到」的直覺操作；系統還可即時顯示植入物的傾斜角與前傾角，助降低手術誤差，並減少對額外影像檢查的依賴，提升手術精準度，也降低輻射風險。

為使系統設計更貼近實際醫療情境，團隊曾進入手術室觀摩完整手術流程。台科大電機系博士生鄒承儫提到，透過觀察臨床手術，能更深入理解醫療現場的需求與限制，進而調整系統設計。

此研究也與輔仁大學附設醫院骨科醫師張書豪合作，將臨床經驗導入系統開發。

謝易錚表示，醫工跨域合作的關鍵在於「以需求為導向」，臨床醫師能提供第一線需求與建議，協助團隊精準掌握實際應用情境；未來團隊希望爭取經費持續優化系統，朝通過台灣醫療器材認證與臨床應用推進。

輔仁大學 手術 人工關節

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