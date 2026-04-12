陽明交大用相機偵測頸動脈狹窄 獲國際賽第5名

陽明交大醫學系團隊提出「非接觸式頸動脈狹窄早期偵測系統」，透過一般相機拍攝影像，搭配訊號處理技術分析血流變化，就能判斷頸動脈狹窄程度，在國際競賽中獲得第5名。

陽明交通大學醫學系今天發布新聞稿指出，由陽明交通大學與美國伊利諾大學香檳分校共同發起的國際組織全球創新與工程醫學聯盟，今年舉辦第2屆學生創新競賽，並首度移師台灣舉行，由陽明交通大學主辦。

今年競賽吸引來自美國、日本、韓國、義大利等多國學生參與，總計45隊、154名學生同場競技，賽事總獎金15萬美元（約新台幣480萬元）；台灣共派出13隊，陽明交大醫學系就占了8隊。

今年競賽第1、2、4名由美國伊利諾大學系統旗下醫學院奪得，第3名由新加坡南洋理工大學摘下，獲得第5名的是陽明交大醫學系團隊的「非接觸式頸動脈狹窄早期偵測系統」。

陽明交大醫學系團隊提到，許多患者常等到血管狹窄程度達7至8成或甚至出現明顯症狀後，才進醫院檢查，那時候往往已需要手術等治療，如果能提早辨識，就有機會透過藥物或其他方式及早介入，而不是等惡化後才手術。

陽明交大醫學系團隊說明，這套系統不需額外的醫療設備，透過一般相機拍攝影像，搭配訊號處理技術分析血流變化，就能判斷頸動脈狹窄程度，技術門檻低且操作便利。

陽明交大醫學系主任楊智傑表示，這項活動是全球首創的「醫學×工程×AI」跨領域國際平台，台灣能主辦第2屆，不僅學術實力獲國際肯定，也代表陽明交大在國際醫學教育領域逐漸建立話語權。

楊智傑觀察，今年晉級決賽的作品成熟度明顯提升，在臨床應用、科學嚴謹性、商業模式完整性，都比去年更到位，學生不再只是提出概念，而是能將構想轉化為實際可用的解決方案，顯示跨領域訓練已逐步開花結果。