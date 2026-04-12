快訊

MLB／大谷翔平「核彈頭」開砲加雙安 道奇2連勝遊騎兵

孩子反覆感冒別輕忽！醫見「腳冒紅點」驚覺不對 一驗竟是白血病

沒有什麼是非你不可 中途而廢或許才是人生最棒的決定

聽新聞
0:00 / 0:00

彰師大白沙夏日學校 三師計畫促跨世代教學相長

中央社／ 台北12日電

教育部推動「師培USR計畫」，由彰師大55名師資生前往溪州國中、大村國中、信義國中小展開兩周的白沙夏日學校，透過「三師計畫」，促進跨世代教學相長。

教育部今天發布新聞稿指出，彰化師範大學師培USR計畫以「關懷、實踐、共好」為核心，致力建構多面向的地方教育支持與防護網，計畫推動至今，已逐步深入中學、中途與矯正學校，賦能第一線教育工作者，深化師資生的專業使命。

彰師大獨創的「白沙夏日學校」擬真校務方案，由55名彰師大師資生分別前往彰化縣溪州國中、大村國中、信義國中小，並化身為校長、處室主任與導師，推動兩周的「白沙夏日學校」擬真校務運作。

教育部表示，師資生站上講台實踐所學，在職教師在教室後方觀課並提供回饋，大學教授從課程設計與教學理論角度參與討論與引導，透過這種互動，幫助師資生逐步形成教學能力，中學教師重新檢視教學經驗，大學教授深化師資培育理念，三師形成跨場域、跨世代的夥伴關係。

彰師大教授劉世雄提到，當師資生真正站上講台，開始思考學生為何學不會時，師資培育才真正開始；這些來自教室現場的觀察與回饋，往往是師資生印象最深、也最具師資培育意義的學習歷程。

教育部指出，希望透過師培USR計畫，鼓勵更多師培大學投入在地教育，深化與教學現場的連結。藉由師資生、在職教師和大學教授的共同努力，創新教學模式，解決教育現場的實際問題，提升整體教學品質，為台灣教育注入源源不絕的新動力。

教室 教育部 彰師大

延伸閱讀

國教署挹注13億元 改善偏鄉校宿舍助教師留任

81所中小學攜手22社大資源 推在地特色體驗課

相關新聞

大學藝術跨域創作學士學位學程 實務學習工坊即教室

多數大學仍以教室為主要教學場域，靜宜大學「藝術跨域創作學士學位學程」今年即將把課程帶入真實創作現場，讓學生走出校園，在藝術實務中學習。該學程現已開放招生，採單獨招收，高中職應屆與非應屆畢業生，同時開放一般社會人士報名，不需筆試，採書面審查。

學術人創業／台大教授棄升等準備離職 論文產出攀顛峰

「學術人創業」愈來愈多。曾是台大化學系近30年最年輕助理教授的徐丞志，副教授時放棄升等正教授的機會，借調到生技業擔任CEO，但學術論文發表數仍是高水位，每年論文引用數也維持年成長率30%。如今，為何他打算放棄退休金直接辭職？

校園新鮮事／屏科大3生創蜜棗品牌

國立屏東科技大學科技農業進修學士學位學程開設「農場實務」課程，帶學生從整地到產銷完整學習，二年級三名學生陳文豪、傅斌彥與許紘睿聯手創立「棗承蜜棗農園」品牌，提早成為小農，今年採收逾一千五百斤，預購銷售一空，賺到錢還不忘回捐系上「天使基金」，協助後進。

太陽能板循環再生！台南大學奪遠見USR首獎 兩年獲三大獎

國立台南大學以「廢棄太陽能板材料循環再生推動永續綠能教育」方案，榮獲2026年第七屆遠見USR大學社會責任獎產業共創組首獎，展現校方在永續科技研發、產學合作與社會實踐整合上的成果。

25歲出國留學會太晚嗎？過來人點1關鍵：反而更有優勢

25歲出國留學並不算晚，許多網友分享自身經驗，認為這一時機反而帶來更清晰的目標與方向。雖然出國留學可能需面對高昂開銷，但有多種省錢技巧可助留學生圓夢。

頂大瘋方程式賽車 學生造車到經營車隊成最佳創業教育

國際學生方程式賽車賽，已是工程界發掘人才搖籃。台大、清大等國內頂尖大學近年紛紛組學生賽車隊，有被譽為「豪門」的賽車隊，也有發不動死在那邊的尷尬車隊。台大指出，賽車隊是創業教育的實驗場，能否贏得國際賽事先放一邊，他們更看重學生解決問題的決心，啟發創業的第一步。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。