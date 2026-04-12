彰師大白沙夏日學校 三師計畫促跨世代教學相長
教育部推動「師培USR計畫」，由彰師大55名師資生前往溪州國中、大村國中、信義國中小展開兩周的白沙夏日學校，透過「三師計畫」，促進跨世代教學相長。
教育部今天發布新聞稿指出，彰化師範大學師培USR計畫以「關懷、實踐、共好」為核心，致力建構多面向的地方教育支持與防護網，計畫推動至今，已逐步深入中學、中途與矯正學校，賦能第一線教育工作者，深化師資生的專業使命。
彰師大獨創的「白沙夏日學校」擬真校務方案，由55名彰師大師資生分別前往彰化縣溪州國中、大村國中、信義國中小，並化身為校長、處室主任與導師，推動兩周的「白沙夏日學校」擬真校務運作。
教育部表示，師資生站上講台實踐所學，在職教師在教室後方觀課並提供回饋，大學教授從課程設計與教學理論角度參與討論與引導，透過這種互動，幫助師資生逐步形成教學能力，中學教師重新檢視教學經驗，大學教授深化師資培育理念，三師形成跨場域、跨世代的夥伴關係。
彰師大教授劉世雄提到，當師資生真正站上講台，開始思考學生為何學不會時，師資培育才真正開始；這些來自教室現場的觀察與回饋，往往是師資生印象最深、也最具師資培育意義的學習歷程。
教育部指出，希望透過師培USR計畫，鼓勵更多師培大學投入在地教育，深化與教學現場的連結。藉由師資生、在職教師和大學教授的共同努力，創新教學模式，解決教育現場的實際問題，提升整體教學品質，為台灣教育注入源源不絕的新動力。
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