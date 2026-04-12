台越學者共寫「越南文學史略」 文化交流新篇章
國立台灣師範大學11日舉行「越南文學史略」新書發表會，台師大文學院長須文蔚表示，此書由台越學者共同編寫，期盼未來持續深化兩國文學與文化交流。
根據台師大文學院提供新聞稿，活動包括河內國家大學人文社會科學大學文學系主任阮秋賢、河內師範大學副校長阮伯強、中山大學文學院副院長羅景文、萬卷樓圖書公司總經理張晏瑞、台灣中文學會秘書長劉柏正等人出席。
須文蔚致詞表示，「越南文學史略」是第一本以中文呈現的越南文學史書籍，關鍵推手、成大中文系特聘教授陳益源因病未能出席；陳益源長年致力「台灣文學史在越南出版、越南文學史在台灣出版」的雙向願景，今日發表會正是完成他多年心願的重要一步。
阮秋賢表示，這項源自2016年的合作，象徵越南文學研究在台灣的正式扎根，這本書可望幫助在台越南裔青年重新認識自身文化，建立文化自信，具有深遠的社會意義。
阮伯強特別帶來一組復刻版「黎氏王朝故宮的龍鳳雕像」，指出這是越南文化象徵，陳益源是第一位獲得越南官方授予3件雕像的外國學者。昨天阮伯強代表致贈「龍首雕像」給須文蔚，期待兩校未來能有更多的互動。
阮伯強致詞時也感謝陳益源對此項計畫的投入，病倒前一天仍傳訊息關心出版進度。阮伯強表示，未來越南河內師範大學出版社將出版「陳益源選集」，以表彰其40年來對越南文學研究的貢獻。
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