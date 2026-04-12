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大學藝術跨域創作學士學位學程 實務學習工坊即教室

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
靜宜大學藝術跨域創作學程今年即將課程搬進工坊學分泥塑創作課程，以師徒制形式移至陶藝家陳金旺「窯谷工坊」進行，圖為中國醫大牙醫系學生到窯谷工坊情形。圖／ 窯谷工坊提供
靜宜大學藝術跨域創作學程今年即將課程搬進工坊學分泥塑創作課程，以師徒制形式移至陶藝家陳金旺「窯谷工坊」進行，圖為中國醫大牙醫系學生到窯谷工坊情形。圖／ 窯谷工坊提供

多數大學仍以教室為主要教學場域，靜宜大學「藝術跨域創作學士學位學程」今年即將把課程帶入真實創作現場，讓學生走出校園，在藝術實務中學習。該學程現已開放招生，採單獨招收，高中職應屆與非應屆畢業生，同時開放一般社會人士報名，不需筆試，採書面審查。

靜宜大學藝術中心主任彭宇薰表示，該學程為今年推動的重要教學創新，導入「工坊即教室」模式。其中，首次啟動學分泥塑創作課程以師徒制形式移至陶藝家陳金旺「窯谷工坊」進行，學生可在第一線創作環境中，從材料運用、技術操作到作品完成，累積完整且具體的創作經驗，使藝術不再只是課堂知識，而是可被身體感知與實踐的歷程。

學程也邀請膠彩藝術家張貞雯參與教學，及榮獲日本太鼓財團壹級技術認定的陳勝閔老師加入教學團隊，透過多元藝術形式，拓展學生的創作視野與身體經驗。

課程設計上，學程採模組化架構，涵蓋視覺藝術、表演藝術、跨域創作，及藝術應用與文化行銷等面向。學生可依個人興趣與發展方向自由選課與組合，建構專屬能力結構，而非受限於單一專業。學程導入「模組結業證書」制度。學生完成特定領域課程後，將獲得相對應證書，學習成果不僅呈現在成績單上，更轉化為可被辨識的能力證明，有助於未來升學與就業發展。

藝術家 教室 靜宜大學

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