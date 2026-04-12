大學藝術跨域創作學士學位學程 實務學習工坊即教室
多數大學仍以教室為主要教學場域，靜宜大學「藝術跨域創作學士學位學程」今年即將把課程帶入真實創作現場，讓學生走出校園，在藝術實務中學習。該學程現已開放招生，採單獨招收，高中職應屆與非應屆畢業生，同時開放一般社會人士報名，不需筆試，採書面審查。
靜宜大學藝術中心主任彭宇薰表示，該學程為今年推動的重要教學創新，導入「工坊即教室」模式。其中，首次啟動學分泥塑創作課程以師徒制形式移至陶藝家陳金旺「窯谷工坊」進行，學生可在第一線創作環境中，從材料運用、技術操作到作品完成，累積完整且具體的創作經驗，使藝術不再只是課堂知識，而是可被身體感知與實踐的歷程。
學程也邀請膠彩藝術家張貞雯參與教學，及榮獲日本太鼓財團壹級技術認定的陳勝閔老師加入教學團隊，透過多元藝術形式，拓展學生的創作視野與身體經驗。
課程設計上，學程採模組化架構，涵蓋視覺藝術、表演藝術、跨域創作，及藝術應用與文化行銷等面向。學生可依個人興趣與發展方向自由選課與組合，建構專屬能力結構，而非受限於單一專業。學程導入「模組結業證書」制度。學生完成特定領域課程後，將獲得相對應證書，學習成果不僅呈現在成績單上，更轉化為可被辨識的能力證明，有助於未來升學與就業發展。
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