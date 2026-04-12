校園新鮮事／屏科大3生創蜜棗品牌

國立屏東科技大學科技農業進修學士學位學程開設「農場實務」課程，帶學生從整地到產銷完整學習，二年級三名學生陳文豪、傅斌彥與許紘睿聯手創立「棗承蜜棗農園」品牌，提早成為小農，今年採收逾一千五百斤，預購銷售一空，賺到錢還不忘回捐系上「天使基金」，協助後進。

屏科大科技農業進修學士學位學程是依農業部「新農民培育計畫」推動的公費專班，採獨立招生，畢業後須從農四年。

陳文豪等三人各有農業背景，住高雄的陳文豪家中種蜜棗，住台南的許紘睿家裡經營有機肥料，卅五歲傅斌彥大學畢業後工作一段時間，決定返家接手火鶴花產業。

系主任彭克仲說，學校管理學院院長陳灯能無償提供內埔一塊農地作農場實務課程基地，三名學生大二接手管理後種植高雄十一號「珍蜜」蜜棗，整地到銷售都一手包辦。棗園面積約一點六分地，整地起投入十幾萬元成本，今年採收逾一千五百斤，很早預訂一空，賺到的錢還回捐百分之五給系上天使基金。

有美術專長的傅斌彥設計Logo，以透亮棗子結合「承」的古字，喻為每顆蜜棗都有著陽光與祝福。三人說，年後春雨導致落果多，影響收成，也是面對災害的一種學習。彭克仲說，學生參與農事過程失敗也沒關係，系上也設天使基金，有需要可寫企畫爭取，每人申請上限三萬元。