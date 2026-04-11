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東海大學連三年拿下遠見USR首獎 全台首間獲頒年度榮譽榜

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
東海大學在2026第七屆遠見USR大學社會責任獎中，獲頒年度榮譽榜，教育部長鄭英耀（左）親頒象徵大學社會責任最高門檻的「年度榮譽榜」給東海大學校長張國恩（右）。圖／東海大學提供
東海大學在2026第七屆遠見USR大學社會責任獎中，獲頒年度榮譽榜，教育部長鄭英耀（左）親頒象徵大學社會責任最高門檻的「年度榮譽榜」給東海大學校長張國恩（右）。圖／東海大學提供

2026第七屆遠見USR大學社會責任獎日前頒獎，東海大學自2023年以來連續第三年奪得首獎，今年特別獲頒「年度榮譽榜」，是全台首間也是唯一獲此榮譽的大學。東海大學校長張國恩表示，東海將「與社會共好」系統化，將USR從單純的計畫升級為長期機制。

東海大學指出，東海從2023年到2025年，連續三年在遠見USR獲得永續報告書首獎，遠見雜誌今年特別邀請教育部長鄭英耀頒發象徵大學社會責任最高門檻的「年度榮譽榜」；鄭肯定遠見創辦人高希均與副社長李建興推動大學USR，讚許國內大學在有限資源下持續為永續發展提供解方。

張國恩表示，身為基督教大學，東海將「與社會共好」的初心轉化為系統化、可持續的治理典範，讓USR不只是單純的計畫，而是可衡量、可優化的長期機制。李建興也稱讚，東海登上榮譽榜象徵長期以來對社會的實質貢獻，可謂達到了USR領域的天花板。

東海大學說明，今年也拿下生態共好組和產業共創組2項楷模獎、1項績優獎。生態共好組楷模獎由勞教長卓逸民團隊以生態免疫療法防治小黑蚊，產業共創組楷模獎由AI中心主任邱浩修團隊開發建築資訊智慧生成系統，產業共創組績優獎由圖資長楊朝棟團隊連8年承辦全國智慧製造大數據分析競賽。

高希均 鄭英耀 東海大學

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