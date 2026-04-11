太陽能板循環再生！台南大學奪遠見USR首獎 兩年獲三大獎
國立台南大學以「廢棄太陽能板材料循環再生推動永續綠能教育」方案，榮獲2026年第七屆遠見USR大學社會責任獎產業共創組首獎，展現校方在永續科技研發、產學合作與社會實踐整合上的成果。
該計畫由台南大學環境與生態學院院長傅耀賢推動，長期投入太陽能電池材料回收與循環再生技術研發，因應未來大量光電板退役可能衍生的環境與處理課題。研究團隊以低碳排物理化分離技術為核心，建立玻璃、矽、EVA及背板等關鍵材料的再利用流程，並進一步提升回收材料的附加價值，逐步建立具規模化應用潛力的循環再生模式。
在產業鏈結方面，計畫成立「太陽能電池循環經濟產業聯盟」，串聯回收、材料、建材與能源等相關業者，透過跨領域合作推動技術驗證與實務應用，同時也為政府制度設計提供參考依據，並協助業界取得國內首件太陽能板再利用許可，逐步建構光電板回收再利用的運作機制。
除技術研發與產業合作外，團隊亦將研究成果導入課程與推廣活動，結合社區及偏鄉教育場域推動能源教育與循環經濟觀念，強化學生與社會大眾對永續議題的理解，使學術研究轉化為可參與的公共實踐。
遠見USR大學社會責任獎為國內重要評選指標之一，每年吸引多所大專校院參與。台南大學近年表現穩定，繼去年於福祉共生組獲首獎、人才共學組獲楷模獎後，今年再奪產業共創組首獎，兩年內累計三項大獎，展現推動USR的整體能量。
校方指出，未來將持續整合教學、研究與社會需求，透過跨領域合作深化綠能與循環經濟布局，強化與產業及在地社會連結，凸顯大學在永續轉型中的關鍵角色。
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