25歲出國留學會太晚嗎？過來人點1關鍵：反而更有優勢
25歲才決定出國留學，會太晚嗎？一名女網友分享，看著同齡朋友陸續在職場站穩腳步，自己卻準備申請留學，內心不免產生焦慮，擔心進度落後別人，引發對未來的迷惘。貼文一出後，不少網友認為一點也不晚，反而比起應屆畢業生，更清楚自己的目標與方向。
這名女網友在Dcard以「25歲才決定要出國留學，會不會跟不上大家？」為題，指出目前正準備出國留學，包括尋找代辦、報考申請所需的語言檢定等。不過在過程中，她看到身邊同學多已進入職場發展，讓她開始懷疑自己的選擇，甚至擔心與剛畢業的學生相比，若真的申請上，是否會更落後大家？
貼文一出後，不少網友都表示「我今年27歲，最近打算去留學，是出社會這幾年才知道自己要什麼，所以一點都不會晚，相信我！」、「學姐，25歲一點都不晚！有工作經驗會加分，可以申請到更好的學校」、「不會晚，國外很多人28、29歲都還在讀」、「我27歲赴美讀碩士！我是班上最年輕的，同學大概是30-37歲，一點也不晚喔」。
此外，也有部分網友回應「沒有對的年紀，只有對的選擇」、「大家有不同的人生軌跡，人生是自己的，不要跟別人比」、「人生是自己的，幹嘛在乎跟不跟得上別人」、「每個人生活在不同時區！」。
不過，出國留學可能會花上不少開銷，也是不少留學生煩惱的問題。本站曾報導，一名網友分享，出國留學的5大省錢技巧，分別是讀語言學校、從事國際志工、打工度假簽證、幫人照看房子與利用互惠項目，在省錢之餘，也能一圓出國留學的夢想。
對此，也有網友提到去國外生活的好處，指出「辦公室待久了會以為世界只有影印機的大小，換個地方呼吸，才知道自由其實很廉價」、「打工度假後更覺得人生不只有一個樣子，打算一段時間就去短期遊學」。
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