中原大學獲遠見在地共融績優 用設計守護龍岡眷村文化

中原大學表示，「遠見」USR大學社會責任獎於昨日頒獎，中原地景建築系副教授劉為光團隊，以探尋眷村文化與社群生活的永續未來計畫，獲在地共融組績優獎。今年有222件參賽、57所院校參與，刷新紀錄。劉為光團隊的計畫不僅導入國際視野，更串聯多達16家NGO、公部門及企業，引領學子深耕桃園龍岡，以專業設計守護文化記憶。

桃園龍岡地區雖保有獨特的「異域孤軍」多元族群文化，但實體眷村建築幾乎都拆除，面對「當空間消失，文化如何留存？」的棘手課題，劉為光認為現在很多眷村活化多專注於建築修復或觀光開發，最珍貴的人情味反而流失了，希望透過參與式設計，讓眷村特有的生活文化，能在現代城市中持續傳承與生長。

為此，中原地景建築系將大三必修課「環境規劃與設計」，與桃園市政府都市發展局的龍岡異域軍區都市風貌形塑規畫案實務接軌，計畫特別邀請美國普瑞特藝術學院老師，安排「場所導向設計」協同教學與全英語評圖，成功為在地議題注入國際視角。

劉為光表示，為突破傳統由上而下的規畫模式，團隊創新導入「知識市集」與「專家交流工作坊」，邀集桃園市都發局、經發局、交通局及在地社團領袖共同參與。學生透過「跑攤」交流，激盪出捷運導向發展（TOD）、綠地系統建構及人本共享市場等前瞻構想。最終產出的20餘組設計提案，不僅展現豐沛的實務力，更獲桃園市政府採納，成為推動在地都市發展的重要參考。

除了課程成果，地景建築系學生更將設計實踐帶入社區，於忠貞新村文化園區舉辦「家是龍岡」與「異域風貌形塑」系列展覽，並將成果製成精美的明信片，散發至在地特色店家，讓眷村文化自然地滲透進居民的日常。

中原地景建築系學生深入研究都市計畫的地圖與資訊，將專業設計對接公部門實務。圖／中原大學提供

中原地景建築系副教授劉為光以「探尋眷村文化與社群生活的永續未來」計畫，獲遠見USR大學社會責任獎在地共融組績優。圖／中原大學提供

中原地景建築系師生在異域故事館外合影。圖／中原大學提供