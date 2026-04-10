快訊

改版了！南韓電子入境卡標「中國台灣」爭議 頁面今刪出發地、目的地欄位

鄭習會落幕府跳腳 國民黨揪一點回擊賴總統：別再自欺欺人

利多消息不斷、美股電子盤反彈 台指期夜盤由黑翻紅

聽新聞
0:00 / 0:00

淡江大學「熊貓講座」登場 三位諾貝爾獎得主齊聚開講

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
重量級學者蒞校演講，讓師生能近距離聆聽諾貝爾獎得主分享研究成果。圖／紅樹林有線電視提供
重量級學者蒞校演講，讓師生能近距離聆聽諾貝爾獎得主分享研究成果。圖／紅樹林有線電視提供

淡江大學辦理重量級「熊貓講座」，邀請3位諾貝爾獎得主，分別是物理學獎得主PROF.GERARDUST HOOFT以及PROF.ARTHUR B.MCDONALD，還有化學獎得主野依良治，其中野依良治以「Chemistry is the Science of ValueCreation（化學是創造價值的科學）」為題演講，吸引校內外逾310名師生與研究人員到場參與，包括淡江大學菁英會林健祥會長及各系師生，還有來自中央研究院、臺灣大學與淡江高中等校師生，活動同時進行線上同步直播，希望造福更多學習者。

淡江大學學術副校長許輝煌表示，野依良治教授在「不對稱合成」領域具有開創性貢獻，其發展的「手性催化加氫反應」對製藥與精細化學產業影響深遠。現場亦播放其榮獲諾貝爾化學獎的重要時刻，帶領與會者回顧其科學成就。

他進一步以「科學地圖」為喻指出，當代科學已由單一學科走向跨領域整合，而化學居於核心位置，扮演連結物理、生物、材料與環境科學的關鍵橋梁。未來應透過跨學科合作，將知識轉化為具體政策與產業解方，使化學持續發揮「中心科學」的價值。

面對全球挑戰，野依良治指出，人口成長、產業擴張與資源過度消耗，已對氣候、生態與環境造成重大壓力。化學應積極投入改善人類生活品質，透過分子設計與反應工程，發展高效率、低碳排的技術解方，以回應溫室氣體排放、生物多樣性流失與環境污染等議題。

在實務層面，他強調「綠色化學」的重要性，主張從源頭降低污染與資源浪費，包括採用可再生原料、提升原子經濟性、降低能源消耗及避免使用有毒物質。他認為，唯有透過跨國與跨領域協作，科學界才能有效應對氣候變遷、能源與糧食等全球議題，同時兼顧倫理責任與社會公平，進一步提升人類整體福祉。

學校表示，淡江大學積極促成重量級學者蒞校演講，讓師生能近距離聆聽諾貝爾獎得主分享研究成果，深入理解化學如何透過創新分子設計與催化技術，持續為科技發展與人類社會創造新價值。

諾貝爾 淡江大學

延伸閱讀

遠見大學社會責任獎！海大奪5大獎 獲獎數僅次於成大

亞洲唯一氣膠中心出擊 中山大學生前進美國頂尖實驗室

因應AI浪潮 諾貝爾獎得主：「人的養成」更關鍵

草本炭到解方 海大林翰佳獲傑出研究獎

相關新聞

對動物有興趣不夠嗎？獸醫系要不要讀 兩派網友戰翻了

大學申請入學第一階段篩選結果日前出爐，甄選會統計，今年通過比率84.2%創近5年新高，通過篩選的考生，平均通過校系數2.88個，為近三年最高，今年AI、資通訊等相關校系依舊熱門，幾乎都有超額篩選情況。不少考生正在準備二階，焦急的上網求問面試技巧，不過也有迷惘的考生舉棋不定。

硬拗「曠45節課非45小時」 前學生會長遭退學提訴願 中教大：已多次通知

台中教育大學陳姓學生是前任學生會長，上學期由於曠課超過45節，遭校方勒令退學。該生不服，認為學校規定是「45小時」而非「45節課」，提出申訴遭拒，再提出訴願。校方表示，已多次發出通知，提醒學生請假，然而該生仍未確實請假，後續尊重行政救濟程序。

淡江大學「熊貓講座」登場 三位諾貝爾獎得主齊聚開講

淡江大學辦理重量級「熊貓講座」，邀請3位諾貝爾獎得主，分別是物理學獎得主PROF.GERARDUST HOOFT以及PROF.ARTHUR B.MCDONALD，還有化學獎得主野依良治，其中野依良治以「Chemistry is the Science of ValueCreation（化學是創造價值的科學）」為題演講，吸引校內外逾310名師生與研究人員到場參與，包括淡江大學菁英會林健祥會長及各系師生，還有來自中央研究院、臺灣大學與淡江高中等校師生，活動同時進行線上同步直播，希望造福更多學習者。

中原大學獲遠見在地共融績優 用設計守護龍岡眷村文化

中原大學表示，「遠見」USR大學社會責任獎於昨日頒獎，中原地景建築系副教授劉為光團隊，以探尋眷村文化與社群生活的永續未來計畫，獲在地共融組績優獎。今年有222件參賽、57所院校參與，刷新紀錄。劉為光團隊的計畫不僅導入國際視野，更串聯多達16家NGO、公部門及企業，引領學子深耕桃園龍岡，以專業設計守護文化記憶。

技職普大合併首例 修平科大、暨大「互補」迎戰少子化

在「生不如死」的人口負成長趨勢下，台灣高等教育正式進入大洗牌。台中修平科技大學董事會決議，將與國立暨南國際大學啟動整併意向案，並計畫將全數校產與校務基金約11億元全數捐贈國家。這項舉動不僅是私校經營的重大抉擇，更預告了台灣高教體系正站在歷史性的轉折點。全案仍待教育部拍板。

遠見大學社會責任獎！海大奪5大獎 獲獎數僅次於成大

國立台灣海洋大學今天表示，2026遠見USR大學社會責任獎，獲頒3件楷模獎、2件績優獎，獲獎總僅次於國立成功大學，展現海大長期將海洋永續核心理念融入教學、研究、產學合作與校務治理的卓越成效。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。