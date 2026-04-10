淡江大學「熊貓講座」登場 三位諾貝爾獎得主齊聚開講

淡江大學辦理重量級「熊貓講座」，邀請3位諾貝爾獎得主，分別是物理學獎得主PROF.GERARDUST HOOFT以及PROF.ARTHUR B.MCDONALD，還有化學獎得主野依良治，其中野依良治以「Chemistry is the Science of ValueCreation（化學是創造價值的科學）」為題演講，吸引校內外逾310名師生與研究人員到場參與，包括淡江大學菁英會林健祥會長及各系師生，還有來自中央研究院、臺灣大學與淡江高中等校師生，活動同時進行線上同步直播，希望造福更多學習者。

淡江大學學術副校長許輝煌表示，野依良治教授在「不對稱合成」領域具有開創性貢獻，其發展的「手性催化加氫反應」對製藥與精細化學產業影響深遠。現場亦播放其榮獲諾貝爾化學獎的重要時刻，帶領與會者回顧其科學成就。

他進一步以「科學地圖」為喻指出，當代科學已由單一學科走向跨領域整合，而化學居於核心位置，扮演連結物理、生物、材料與環境科學的關鍵橋梁。未來應透過跨學科合作，將知識轉化為具體政策與產業解方，使化學持續發揮「中心科學」的價值。

面對全球挑戰，野依良治指出，人口成長、產業擴張與資源過度消耗，已對氣候、生態與環境造成重大壓力。化學應積極投入改善人類生活品質，透過分子設計與反應工程，發展高效率、低碳排的技術解方，以回應溫室氣體排放、生物多樣性流失與環境污染等議題。

在實務層面，他強調「綠色化學」的重要性，主張從源頭降低污染與資源浪費，包括採用可再生原料、提升原子經濟性、降低能源消耗及避免使用有毒物質。他認為，唯有透過跨國與跨領域協作，科學界才能有效應對氣候變遷、能源與糧食等全球議題，同時兼顧倫理責任與社會公平，進一步提升人類整體福祉。

學校表示，淡江大學積極促成重量級學者蒞校演講，讓師生能近距離聆聽諾貝爾獎得主分享研究成果，深入理解化學如何透過創新分子設計與催化技術，持續為科技發展與人類社會創造新價值。