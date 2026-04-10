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對動物有興趣不夠嗎？獸醫系要不要讀 兩派網友戰翻了

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
國人養寵物形成風潮，也讓獸醫師身價水漲船高。示意圖。圖/本報資料照片
國人養寵物形成風潮，也讓獸醫師身價水漲船高。示意圖。圖/本報資料照片

大學申請入學第一階段篩選結果日前出爐，甄選會統計，今年通過比率84.2%創近5年新高，通過篩選的考生，平均通過校系數2.88個，為近三年最高，今年AI、資通訊等相關校系依舊熱門，幾乎都有超額篩選情況。不少考生正在準備二階，焦急的上網求問面試技巧，不過也有迷惘的考生舉棋不定。

日前有網友在社群平台「配配PeiPei」發文指出「我從小對動物有興趣，想問讀獸醫系好嗎？出來真的賺很少錢嗎？很猶豫到底要不要讀？」。

此文一出釣出一票路過網友給意見「真的很喜歡動物、也能接受醫療工作內容，其實是可以考慮的，現實一點說，獸醫通常工時不短、薪水也不算特別高」、「獸醫應該是未來比較賺的行業吧！婦產科才是真的危險」、「獸醫才賺得多，你沒看到馬路上一間一間開的都是動物醫院」、「獸醫不會窮好嗎.... 尤其現在是毛孩經濟盛行的時代耶」。

不過也有網友逆風留言勸退原Po，「新進獸醫的起薪真的比想像中低不少，而且工時長，還要處理很多情緒上的問題，不是你想像中每天只跟可愛動物互動而已」、「自己開業的話，收入雖然明顯拉高，但要先投入不少成本以及承擔經營風險，如果你心裡把賺錢放得很重，可能會覺得落差不小」。

1111人力銀行發言人莊雨潔表示，獸醫系的學測分數一向不低，學制是採6年制，包含基礎醫學（解剖、生理）、臨床（內外科以及實習（診所、農場），畢業後必須通過國考才能合法執業，整體而言，課業壓力很接近醫學系。

根據1111薪資公秤顯示，剛畢業的獸醫師起薪約落在4-6萬元之間，若是自行開業，則月收入平均可來到10-30萬元不等。截至今年初，全台灣貓狗登記數突破340萬隻，超越14歲以下小孩人數，從每年學測填志願可以看出世代觀念及產業潮流，「毛孩商機」儼然是未來最具潛力的新興行業。

不過，莊雨潔也提醒，獸醫師工時長，輪值晚班、假日、急診很常見，除了要面對被動物咬傷、抓傷的職業風險，還有飼主責怪救治不力的醫療糾紛也時有所聞，原Po單單只靠「對動物有興趣」，可能撐不了六年的精實訓練，要有深刻認知，才不會抱持熱情而來，帶著失望離開。

獸醫 填志願 動物

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