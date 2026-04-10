硬拗「曠45節課非45小時」 前學生會長遭退學提訴願 中教大：已多次通知

台中教育大學陳姓學生是前任學生會長，上學期由於曠課超過45節，遭校方勒令退學。該生不服，認為學校規定是「45小時」而非「45節課」，提出申訴遭拒，再提出訴願。校方表示，已多次發出通知，提醒學生請假，然而該生仍未確實請假，後續尊重行政救濟程序。

陳姓學生昨天在社群平台threads發出公開聲明書，表示他因上學期曠課超過45節課，遭學校退學，然而學則規定的退學要件是「45小時」，而非「45節課」，並未明確界定節次與小時的關係，是否構成退學要件有待商榷，會爭取自身權益。

該生2月4日遭中教大退學，3月2日先提出學生申訴，17日遭學生申訴評議委員會駁回；委員會認為學校實務運作上「1節課對應1小時」行之有年，且該生曠課節數達30、35、40節時，校方都有發出通知。陳姓學生日前再提出訴願，目前尚在行政程序。

校方指出，學校的規定是18小時為1學分，這18小時分布在18周之中，因此實務上就是以每周的1節課對應1小時，不會把「1節課50分鐘」和「1小時60分鐘」分開計算。

校方表示，學校平常對狀況不好的學生都有預警和輔導，習慣上學生曠課到第30、35和40節課，會通知請假，該生也都有接到電話；學校今年1月有再次和該生與該生家長連絡，請他盡快請假，然而到請假期限之前，該生仍未請假到曠課節數低於45節，只能依學則辦理。

校方強調，學校是教育單位，基於教育原則，當然不希望學生退學，實在是用盡一切方式無果，才作成退學決議；該生後續提出申訴、訴願或其他行政救濟，學校都尊重。