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遠見大學社會責任獎！海大奪5大獎 獲獎數僅次於成大

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
2026遠見USR大學社會責任獎今天頒獎，國立台灣海洋大學獲頒3件楷模獎、2件績優獎，獲獎總僅次於國立成功大學。圖／海大提供
2026遠見USR大學社會責任獎今天頒獎，國立台灣海洋大學獲頒3件楷模獎、2件績優獎，獲獎總僅次於國立成功大學。圖／海大提供

國立台灣海洋大學今天表示，2026遠見USR大學社會責任獎，獲頒3件楷模獎、2件績優獎，獲獎總僅次於國立成功大學，展現海大長期將海洋永續核心理念融入教學、研究、產學合作與校務治理的卓越成效。

海大校長許泰文今天出席頒獎典禮並代表受獎時說，這份榮耀不僅是學術專業的展現，更是跨界協力、共創永續價值的具體成果。他向所有投入USR計畫的師生團隊，表達高度肯定與感謝，也向協力支持的在地社區、產業界及國際夥伴致謝。

海大「貢創雙贏：海鄉與山城的共生共榮」USR計畫，繼2021、2023及2025年奪得3件楷模獎與1件績優獎後，今年提案再獲3件楷模獎。

海大應用經濟研究所教授蕭堯仁團隊，以「貢創雙贏：海鄉與山城的共生共榮」為主題的提案，以新北市貢寮與雙溪為核心，回應生態、高齡、交通與產業等議題，整合生態、生活與生產三面向，推動里海治理與地方創生，獲得「在地共融組」楷模獎，展現深耕偏鄉與推動永續治理成果。

海大河海工程學系助理教授邱昱嘉團隊，執行「從教室走進流域的永續課程：集水區經營－環境永續規劃與設計」方案，獲頒「永續課程組」楷模獎。課程以雙溪、貢寮為場域，結合水質與土壤監測、無人機航測及3D建模，並與在地農民合作推動精準施肥與微水力發電，將專業轉化為實作行動。

海大海洋生物研究所副教授何攖寧、海洋環境與生態研究所教授識名信也、環境生物與漁業科學學系助理教授李宏泰，三人共同推動的「海洋學習者：青年主導之科學、教育與行動」方案，獲頒「生態共好組」楷模獎，展現青年參與海洋永續卓越成果。

海大水產養殖學系兼任助理教授張睿昇老師團隊，執行「藻田碳訣」方案，將海大海洋中心保種及可培育的數種海藻，藉由特殊設計藻繩吊掛於低利用度九孔池中，經培養2個月後，產量可達初始投放藻量的三倍以上，榮獲「生態共好組」績優獎。

海大社會責任實踐與永續發展中心編製「2024永續報告書」，展現海大永續治理的制度化與成果深化。海大也完成全校溫室氣體盤查，標誌邁向淨零排放的重要里程碑。2024永續報告書展現海大永續治理之成熟度與國際競爭力，獲頒「永續報告書組」績優獎。

國立海大與國泰人壽合作，推動卯澳里海ESG永續旅遊。圖／海大提供
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國立海大團隊以東北角原生經濟海藻為養殖對象，不僅可滿足在地居民採收需求，也豐富生物多樣性，藉此恢復近岸生態系統。圖／海大提供
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貢寮國小微水力發電設置模擬示意，利用落差水流導入螺旋式發電機進行發電，結合在地水環境與再生能源應用。圖／海大提供
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國立海大已建立穩定培育大量珊瑚的技術。圖／海大提供
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透過低利用九孔池吊掛藻繩，有效快速提升養殖海藻資源量，並降低在地居民野採壓力。圖／海大提供
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