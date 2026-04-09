南華大學學生劇團推「犀牛啊！」以荒謬劇反思社群盲從
南華大學傳播學系成立劇團「戲生」，至今邁入第8年，孕育許多學生戲劇夢想。今年推出「犀牛啊！」舞台劇，5月8日、9日將在民雄表演藝術中心登場，改編1950年代經典荒謬劇，以「犀牛化」隱喻當代社群媒體的集體盲從，詮釋大學生焦慮內心，劇情逗趣生動。
劇團介紹，劇情改編1950年代荒謬劇經典，融入當代社群媒體情境，將「犀牛化」隱喻為數位時代集體盲從現象。劇情設定在2026年校園，一場象徵同質化的異變席捲人群，個體喪失自我意識，透過「隨波逐流的學霸」與「堅持自我的延畢生」對比，探討人在群體壓力下的選擇。
傳播學系學生林俊義飾演精英學霸，在舞台上展現精湛演技，他說，在台上的樣子與平時截然不同，練習過程需要不斷突破自己，丟下包袱，演繹劇中角色個性，在練習過程磨練演技，對舞台劇非常有興趣，已申請相關科系研究所，希望未來繼續朝戲劇方向發展。
傳播學系助理教授賴正杰帶領學生創作，從劇本發想、排練到舞台呈現，兼任講師呂立翔也帶領學生公關團隊，導入業界行銷策略，結合KOL社群推廣、企業認購公益票券，演出時間為5月8日晚上7時30分，5月9日下午2時30分、晚上7時30分，可至兩廳院售票系統購票。
校長高俊雄說，傳播學系結合學術與實務推動舞台劇課程，讓學生在練習過程中累積經驗，學校會持續支持課程需求，升級攝影棚觀察室；另學生主動發展運動轉播，媒合7所學校成立南部運動媒體中心，近期將在中道樓購置56台AI電腦，相信有助傳播學系課程軟硬體需求。
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