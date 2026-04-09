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放棄「廉價多巴胺」！基層警蘇柏魁十年磨一劍 下班苦讀圓警大夢

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
大園警分局大園派出所警員蘇柏魁在外勤歷練滿10年之後，考取中央警察大學警佐班，為警職生涯增添新篇章。圖／大園分局提供
大園警分局大園派出所警員蘇柏魁在外勤歷練滿10年之後，考取中央警察大學警佐班，為警職生涯增添新篇章。圖／大園分局提供

桃園市警大園分局警員蘇柏魁，自警專畢業後投入基層外勤，10年來在第一線大園派出所為民服務、維護治安，日復一日累積實務經驗，雖然去年佐類、三等考試因故失利，今年他的名字終於出現在中央警察大學警佐班二類錄取名單，為警職生涯增添新篇章，長年默默耕耘的努力也開花結果。

蘇柏魁回憶，備考期間幾乎只能利用下班與勤餘時間讀書，白天執勤、勤餘夜晚苦讀成為日常，利用教材搭配題庫反覆練習，透過不斷演練強化法學觀念與解題能力，同時關注警察實務相關法規的修正內容，逐步建立完整知識架構。他認為「做題目」是最關鍵的學習方式，唯有動筆練習，才能真正檢視學習成效。

這條圓夢之路並不順遂。蘇柏魁是警察專科學校行政警察32期畢業，2015年通過內軌警察人員四等特考，分發到派出所擔任外勤基層警員，近兩年重拾書本備考，2024年間順利通過升官等考試。

去年趁著學習記憶力還在，蘇柏魁打算報考佐類考試，卻因常訓成績缺漏不符資格，同年的三等考試也以些微差距落榜；接連挫折一度讓他灰心，但他並沒有就此止步，反而重新調整步調，投入四個月全力備考，最終順利錄取。

談起心境轉變，他坦言過去也曾沉迷滑手機、打手遊等短暫娛樂，後來體悟到這些「廉價多巴胺」無法帶給他成就感，反而浪費了寶貴時間，於是他從培養每天讀書的習慣開始，讓學習融入生活節奏，逐漸從中獲得踏實而持久的滿足，讀書如今已成他精進自己的日常。

從基層員警到考取警大，蘇柏魁用十年時間證明，只要持續累積、不輕言放棄，每一步都在為未來鋪路。他也勉勵正在準備考試的同仁與考生，不必被錄取率或外界聲音影響，只要每天進步一點，成功其實正悄悄地靠近。

大園警分局大園派出所警員蘇柏魁在外勤歷練滿10年之後，考取中央警察大學警佐班，副所長何孟穎（右）祝福他也為他加油。圖／大園分局提供
大園警分局大園派出所警員蘇柏魁在外勤歷練滿10年之後，考取中央警察大學警佐班，副所長何孟穎（右）祝福他也為他加油。圖／大園分局提供

桃園 警察大學

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