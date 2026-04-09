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元智大學徵才博覽3千職缺 勞動部長：助青年找到好工作

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
元智大學校長廖慶榮勉勵學生主動與企業交流，培養AI能力，提升職場競爭力。圖／元智大學提供
元智大學校長廖慶榮勉勵學生主動與企業交流，培養AI能力，提升職場競爭力。圖／元智大學提供

畢業季求職潮跟著來，元智大學連日舉辦「有備而來」校園徵才博覽會，整合企業說明會與現場徵才資源，吸引76家企業與機構參與，涵蓋半導體、科技、綠能及金融服務等熱門產業，釋出3000多個職缺，顯示企業對新鮮人需求持續升溫。

勞動部長洪申翰也來徵才現場為學生、企業打氣，並表示將持續推動校園徵才，協助青年不僅找到工作，更能「找到好工作」。

洪申翰、勞動部桃竹苗分署長賴家仁、元智大學校長廖慶榮、副校長盧秋玲等產官學代表都到場，透過「職涯夢想拼圖」啟動儀式，象徵政府、學界與企業攜手打造人才培育與就業媒合平台。

洪申翰表示，勞動部近年積極推動產學合作，並與元智大學共同成立「ESG永續與綠能科技人才發展基地」，培育綠領人才。他指出，隨著桃園產業持續發展，各領域釋出大量職缺，為青年帶來良好就業機會；同時，台灣失業率逐年下降，也反映教育與職訓政策成果。

廖慶榮說明，這次徵才活動涵蓋半導體、資通訊、製造、綠能與服務等產業，顯示企業對元智人才的高度肯定。除了76家企業提供逾3000就業機會，有30家企業提供400多個外籍生在台就業機會，顯示學校國際化人才培育獲業界認同。他勉勵學生把握機會主動與企業交流，與積極培養人工智慧（AI）能力，提升職場競爭力。

華新科技指出，元智大學在業界具備良好口碑，許多企業核心人才來自該校。在AI產業快速發展之際，正是新鮮人投入職場的關鍵時機，透過校園徵才平台，有助學生釐清職涯方向。

元智大學畢聯會會長蕭翰聰指出，當代畢業生在AI快速發展的環境中成長，具備跨域與思辨能力，能靈活應對新興科技挑戰，並鼓勵同學將AI視為機會，勇於迎接變革。另有管研所外籍生分享，畢業前即順利取得國際企業相關職務，展現學用接軌成果。

元智大學3月已舉辦12場企業說明會，邀集太平洋電線電纜、美超微電腦、中國信託、遠傳電信、長榮航空、臺灣港務公司及合作金庫等企業參與，累計吸引逾800人次到場。

勞動部部長洪申翰（中）到各徵才攤位關心企業招募與青年就業機會。圖／元智大學提供
勞動部部長洪申翰（中）到各徵才攤位關心企業招募與青年就業機會。圖／元智大學提供

元智大學徵才博覽會吸引學生了解就業市場資訊。圖／元智大學提供
元智大學徵才博覽會吸引學生了解就業市場資訊。圖／元智大學提供

外籍學生應徵，把握在台就業機會。圖／元智大學提供
外籍學生應徵，把握在台就業機會。圖／元智大學提供

元智大學徵才博覽會開幕邀請產官學代表「職涯夢想拼圖」啟動儀式。圖／元智大學提供
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勞動部 職缺 徵才

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