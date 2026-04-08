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大葉大學開辦半導體專班 吸引越南學生就讀
因應全球半導體產業對專業人才需求，大葉大學本學期開辦國際產業人才教育專班「半導體專班」，迎來5位越南學子；有學生表示，畢業後有機會留下來工作，有助職涯發展。
大葉大學國際長李世傑今天透過新聞稿表示，依循教育部推動新南向政策，電機工程學系開設「促進國際生來台暨留台計畫－國際產業人才教育專班」，啟動半導體專班課程，攜手品睿精密股份有限公司，共同培育符合產業需求專業人才，期盼補足產業人力缺口，提升國際競爭力。
電機系主任林聖義說，專班招收東南亞國際學生，規劃2年培育課程，首年以半導體基礎理論為核心，結合業界師資專題授課，強化學生實務能力，第2年安排學生前往合作企業實習，深化專業技能，達到學用合一目標。
林聖義提及，合作企業於第1年會提供學生每月新台幣1萬元獎學金，第2年給予實習薪資，畢業後可銜接就業機會，藉由課程、實習與就業連結，打造完整人才培育機制，吸引國際學生來台就學並留台就業。
越南學生阮明勝表示，來台就讀是因台灣在半導體產業具世界領先地位，能接觸先進技術與完整產業鏈，且畢業後有機會留在當地工作，對未來職涯發展很有幫助。
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