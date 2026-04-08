大葉大學開辦半導體專班 吸引越南學生就讀

北醫名譽教授韓柏檉，4年升上正教授，卻在職涯顛峰時，檢查出肝癌末期。他受訪說，造成他最大壓力的不是研究或教學，而是臉皮不夠厚，做事又無法「擺爛」。他坦承過去花太多時間在工作，大病後，他才向妻女認錯道歉；他建議年輕學者，要有「不幹了」的勇氣，才不會陷入學界「貪嗔癡」。

2026-04-08 07:31