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2026年QS世界大學學科排名 中華大學藝術與設計領域躋身全球前300名

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
中華大學學生於2025年第16屆IIIC國際創新發明競賽中勇奪一金二銀佳績，展現專業實作、跨域整合與創新應用的學習成果。圖／中華大學提供
中華大學學生於2025年第16屆IIIC國際創新發明競賽中勇奪一金二銀佳績，展現專業實作、跨域整合與創新應用的學習成果。圖／中華大學提供

2026年QS世界大學學科排名（Arts & Design） 中，中華大學藝術與設計領域首度躋身全球前300名（201至300 名區間），校方今公布這項好消息，並指出，這代表相關學科在教學品質與研究能量上的長期投入，已逐步獲得國際評比體系肯定，為校務發展與專業人才培育寫下重要里程碑。

中華大學指出，根據QS公布的最新評比結果，台灣今年共有7所大學 入榜藝術與設計學門，中華大學名列其中，並與國立清華大學及實踐大學同列於201至300 名區間。能與多所國內具代表性的高等教育機構一同進入國際排名，不僅展現中華大學辦學成果，也體現臺灣藝術與設計教育整體多元且穩健的發展實力。

中華大學副校長解鴻年表示，此次躋身QS排名，關鍵來自學校長期推動「設計實作、跨域整合與社會責任導向」的教育理念。在課程與研究規畫上，著重設計專業與實務經驗並行，透過專題導向學習、跨域協作及國內外競賽參與，持續提升學生創作能量與學科國際能見度，相關成果亦逐步反映於國際評比指標之中。

此外，中華大學積極推動大學社會責任（USR）計畫，結合地方創生、社區營造與永續發展議題，引導師生運用設計專業回應真實社會需求，使教學成果不僅停留於課堂或作品展示，更能轉化為具公共價值與社會影響力的實踐行動，展現藝術與設計教育的多元面向。

中華大學指出，將持續優化教學資源，深化跨域學習與產學合作，並拓展國際學習與交流機會，協助學生在學期間累積實作經驗與國際視野，培育兼具創新思維、實務能力與社會關懷的設計專業人才，穩健邁向更寬廣的國際舞台。

中華大學藝術與設計學科首度進入Q 世界大學學科排名（Art & Design）全球201至300名，獲頒2026年排名證書，展現教學與研究成果已獲國際評比體系肯定。圖／中華大學提供
中華大學藝術與設計學科首度進入Q 世界大學學科排名（Art & Design）全球201至300名，獲頒2026年排名證書，展現教學與研究成果已獲國際評比體系肯定。圖／中華大學提供

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