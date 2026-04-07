AI如何成為解決地球問題重要工具？中市府和東海大學9日合辦講座

台中市政府和東海大學合作舉辦「特定工廠 AI永續大師講座系列」9日將以「AI、綠色科技與永續轉型」為主題，邀請產業與金融領域重量級專家，從科技創新與永續投資兩個角度，探討AI如何成為解決地球問題的重要工具，還有時下受矚目的「鈣鈦礦科技」發展，歡迎各界前往。

受邀的3位講者是台灣知名的科技、企業和學界知名人士，有台灣鈣鈦礦科技公司董事長、台灣數位企業總會創會理事長陳來助，宏齊顧問公司合夥人、前國泰金控投資長程淑芬、台中市地方稅務局局長，逢甲大學商學院兼任副教授沈政安。

陳來助將以「未來科技，地球解方（AI × BI × CI）」為講題發表演講，程淑芬則講述「推動永續投資創新創業」，兩人並與沈政安綜合座談。

東海大學負責主辦的EMBA教授王鳳奎說，在全球邁向淨零排放與AI轉型的浪潮中，人工智慧與綠色科技正逐漸成為推動產業升級與永續發展的重要引擎。從能源科技、智慧製造到永續金融與投資創新，企業不再只是追求成長，更必須思考如何在環境、社會與治理（ESG）架構下創造長期價值。

AI與資料科技的進步，使企業能夠更精準地管理能源、優化資源配置並降低碳排放；同時，永續投資與綠色金融也正成為全球資本市場的重要趨勢。未來企業的競爭力，將取決於能否結合科技創新與永續理念，在轉型過程中找到新的發展契機。

本場講座以「AI、綠色科技與永續轉型」為主題，邀請產業與金融領域重量級專家，從科技創新與永續投資兩個角度，探討AI如何成為解決地球問題的重要工具，以及企業如何透過永續投資與創新創業，打造兼具經濟與環境價值的未來產業模式。