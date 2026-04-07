勞動部助大學生就業 桃竹苗分署1年培育15校1600學員
勞動部桃竹苗分署表示，為協助青年提早卡位職場、企業搶先布局人才，勞動部將原大專校院辦理就業學程計畫，及大專青年預聘計畫整併，已在3月推出補助大專校院就業學程企業預聘青年計畫，導入企業預聘機制，讓學生在畢業前2年即進入企業接受實務訓練，打造「畢業即就業」無縫接軌，更為企業補充人才缺口。
這項計畫還提升補助，強化產學合作動能，包括大專校院辦理實務學程補助由80萬元提高至90萬元；其次，企業提供中階技術層級以上工作崗位訓練，屬國家重點產業者，訓練1人補助企業最高7.2萬元，非重點產業也可獲最高3.6萬元補助，擴大企業參與誘因；此外，學生完成訓練後，除可獲學校提供優秀學員獎勵金，畢業後留任原單位滿30日，還可再領1萬元留任獎勵金。
桃竹苗分署長賴家仁表示，企業找人才不再只能等畢業，透過預聘機制可以提前培育、即時銜接，對青年而言是在學銜接就業的重要契機，還能共創企業與青年雙贏。114學年（2025年8月起）分署服務區已有15所大專校院透過計畫，攜手逾70家企業，培育超過1600名學員。
參訓學員表現也相當亮眼，就讀健行科技大學財金系的曾子芳，透過「數位金融理財服務實務學程」，進入聯邦銀行龜山分行實習，於第一線成功攔阻詐騙案件，展現專業能力與高度警覺性，不僅守護客戶資產安全，也在畢業後順利留任，成為企業即戰力人才。桃竹苗分署於「114年度優良學程暨績優訓練單位評選」中，健行科大、長庚科大及龍華科大與宜特科技、鉅祥企業、嘉義長庚紀念醫院及台灣檢驗科技4家企業獲獎，展現桃竹苗分署投入產學合作育才的豐碩成果。
115學年度（今年8月起）計畫即日起受理申請至4月30日，相關資訊可洽桃竹苗分署（03）4855368分機1370。
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