全球第9人！元智大學徐業良榮獲高齡科技大師殊榮

國際高齡科技領域再傳捷報。元智大學機械系教授徐業良於2026年3月底在溫哥華舉行的國際高齡科技學會（International Society for Gerontechnology）世界年會中，正式獲頒該領域最高榮譽「高齡科技大師」（Gerontechnology Grand Master），成為全球第9位獲此殊榮的學者。徐業良近年更致力於培育新進學者，讓學生在論文中擔任主要作者，展現學術傳承精神，研究成果更逐步轉向實務應用，推動高齡科技產品落地。

國際高齡科技學會每兩年僅遴選一位「高齡科技大師」，歷來僅有8位國際頂尖學者獲選，象徵該領域最高成就。徐業良早於2024年在法蘭克福舉辦的第14屆世界年會中即獲選，本次年會特別舉辦「Grand Master Celebration Symposium」進行正式頒獎。徐業良表示，能與歷屆大師並列，是一項深具意義的榮耀，也代表承接高齡科技發展的重要責任。

此外，會中更宣布，第16屆ISG世界年會（ISG 2028）將於台灣舉行，預計在台北國際會議中心登場。徐業良說，台灣近年在高齡科技領域發展成熟，2028年將是向國際展現應用成果的重要契機，主軸將以「高齡科技落地應用（Gerontechnology in Real-World Action）」為核心，串聯學界與產業，提升國際能見度。

任教於元智大學的徐業良，長年深耕高齡科技與創新產品設計，2003年創立老人福祉科技研究中心，為國內最早投入該領域的研究單位之一。他曾於2014年成功爭取ISG世界年會在台北舉辦，並擔任大會主席；2016年起擔任學會期刊《Gerontechnology》總編輯，持續活躍於國際學術舞台。

在學術表現方面，徐業良自2020年起連續入列史丹佛大學「全球前2%頂尖科學家」終身科學影響力榜單，近年更致力於培育新進學者，讓學生在論文中擔任主要作者，展現學術傳承精神。其研究成果亦逐步轉向實務應用，推動高齡科技產品落地。

在產學合作方面，徐業良曾帶領團隊成立新創公司「世大智科」，將智慧床墊等研發成果商品化，目前已導入全台40餘家醫療與長照機構，實際應用床數近5千床。同時，他積極參與國際合作計畫，拓展高齡科技跨國應用。除學術與產業貢獻外，徐業良還參與政府政策制定，包括協助編纂高齡社會白皮書、推動智慧輔具補助制度修訂，以及參與高齡科技產業行動計畫等，對台灣高齡科技政策與產業發展具關鍵影響。