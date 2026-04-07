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「火箭阿伯」吳宗信跨界醫療 低溫電漿技術有望提升慢性傷口治療

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國家太空中心主任吳宗信團隊，近期將航太等級的低溫電漿技術導入生醫領域，結合微奈米氣泡技術，讓糖尿病足、褥瘡等慢性傷口的殺菌與修復一次到位。圖／陽明交大提供
國家太空中心主任吳宗信團隊，近期將航太等級的低溫電漿技術導入生醫領域，結合微奈米氣泡技術，讓糖尿病足、褥瘡等慢性傷口的殺菌與修復一次到位。圖／陽明交大提供

被稱為「火箭阿伯」的現任國家太空中心主任吳宗信，近期將航太等級的低溫電漿技術導入生醫領域，結合微奈米氣泡技術，讓糖尿病足、褥瘡等慢性傷口的殺菌與修復一次到位，開啟治療慢性傷口的新契機。

陽明交大形容，吳宗信的「雙模組電漿微細氣泡水」專利，被譽為是把火箭等級的技術帶回地球，透過跨領域整合，開創出具高度潛力的醫療應用方向。技術可形成「先殺菌、後癒合」雙重作用機制，先以臭氧等氧系自由基有效抑制病原菌，再利用一氧化氮等氮系自由基促進組織修復與再生，真正達到殺菌與修復一次到位，特別適用於糖尿病足、褥瘡等長期難以癒合的慢性傷口，有望提升臨床照護品質。

電漿技術在航太領域應用廣泛，用來製造火箭與衛星塗層。吳宗信深耕電漿技術多年，研究過程中，研究團隊接觸到微奈米氣泡技術，發現傳統電漿微奈米氣泡水多半僅含氧系活性物質，如臭氧，雖具有良好的殺菌效果，但在進一步的生醫應用上仍有限制。

陽明交大表示，為突破此瓶頸，團隊整合多年的電漿技術經驗，首創以臭氧為主的氧系活性物質，結合以一氧化氮為主的氮系活性物質，建構出「雙模動態電漿」，成功突破單一氣體產物的物理限制。透過系統調控，可產生不同組成比例的氧系與氮系自由基，並與微奈米氣泡水結合，形成可應用於人體的創新技術。

陽明交大說明，此技術除了傷口照護，也具備跨領域應用潛力，包括皮膚疾病治療、醫學美容與健康保養，以及高標準食品與農產品的殺菌清洗。團隊將持續推動技術移轉和產學合作，讓生醫電漿技術加速落地應用，為醫療與健康照護帶來更多可能。

醫學 太空 航太

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