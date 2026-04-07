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台科大攜台大研發感測器 監測水質污染還能殺菌

中央社／ 台北7日電

台科大材料系教授朱瑾攜手台灣大學醫工系教授林宗宏開發「液固摩擦奈米感測器」，可在不依賴外部電源下，完成重金屬、細菌偵測與水質淨化，為智慧化水質監測提供新方向。

台灣科技大學今天發布新聞稿指出，林宗宏的團隊長期投入智慧生醫材料與自驅動化學感測器的開發，朱瑾的團隊則專注金屬奈米管陣列結構與表面處理能力；透過兩校團隊整合材料工程與生醫感測研究優勢，打造兼具「污染物偵測」與「水質處理」能力的自供電水質監測系統。

台科大團隊以鎳、鎢組成的金屬奈米管為核心，當水滴在奈米管表面滾動時，水滴與奈米管結構間的接觸與分離會產生摩擦電，系統將這些電蒐集轉換為電能，進而驅動感測與殺菌；此技術透過水滴運動產生電力，不僅降低能源消耗，也為水質監測帶來更節能低碳的創新方案。

另外，研究團隊開發的感測器，可結合不同的檢測晶片進行鉻、鉛、汞等重金屬離子的檢測，同時能辨識常見的病菌，如大腸桿菌與金黃色葡萄球菌，相較於傳統感測技術，展現更快速且靈敏的監測能力。

為了讓技術更貼近實際應用，研究團隊將感測、殺菌與監測平台等功能，整合成「無線感測瓶」裝置，只須將水樣滴入裝置中，系統便可完成污染物感測，並進行初步淨化處理，數據還能傳輸到物聯網平台，建立智慧化的水質監測網絡。

研究團隊提到，這種無須外接電源的可攜式系統，能在第一時間提供快速檢測與初步處理，適合應用在分散式水質監測與即時處理場景，如河川污染、災害現場水源檢查、工業排放廢水的即時抽查等，未來將強化防污設計、表面保護技術、模組化更換機制，提升穩定性與耐用度。

台大 台科大 化學

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