塑化劑會影響子代發育 嘉大與中研院研究登國際期刊
嘉義大學與中央研究院近期研究證實，塑化劑汙染會產生跨代效應，影響魚類胚胎發育，且對第二代的負面影響甚至高於第一代，這項成果已於2026年發表於國際頂尖期刊「Aquatic Toxicology」。
嘉大水生生物科學系教授吳淑美表示，斑馬魚是生物醫學研究的模式動物，其胚胎發育基因角色與脊椎動物相似，塑化劑會經由食物鏈轉移，人類特別是孕婦應小心接觸環境汙染物，避免影響胎兒發育。
這項研究由嘉大水生系碩士黃致睿、教授吳淑美，與中研院細胞與生物個體研究所博士鍾欣茹、邱翎合作完成。團隊針對鄰苯二甲酸乙酯（DEP）及助溶劑（DMSO）進行實驗，發現母魚暴露在極低濃度環境僅5天，不僅生殖能力受損，子代的顏面軟骨發育也出現異常。
研究指出，即使子代沒有直接接觸汙染物，影響力仍會持續。黃致睿透過斑馬魚基因體學分析，推測這種跨世代影響與「表觀遺傳」有關，可能是特定基因甲基化受到抑制，導致在不改變DNA序列的情況下改變了基因活性。
黃致睿在校期間表現優異，曾獲國科會大專學生研究計畫補助，並在2023年澳洲亞太海洋生物技術會議發表成果。此次研究再度針對列為觀察中的內分泌干擾物提出警訊，研究成果因涉及族群發展的跨代影響，發表後隨即引起國際學術界關注。
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