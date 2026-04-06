她劍橋大學讀一年就畢業遭親戚狂酸 內行曝：考得進去都是金字塔頂端
各國的高等教育學制不盡相同，若不夠了解很容易鬧出笑話。近日有網友發文抱怨，妹妹從台大電機系畢業後，遠赴英國頂尖學府劍橋大學攻讀數學系碩士。沒想到在家族聚餐時，一名親戚的兒子聽聞妹妹的碩士學程只有一年，竟當眾狂酸那是「拿錢換學位」的「水碩」（指含金量低、容易畢業的學位），讓原PO當場傻眼。貼文曝光後引發熱議，許多內行人更出面打臉，直指劍橋數學系根本是神人等級的指標科系。
原PO在Dcard發文分享，妹妹目前正在英國劍橋大學就讀數學系碩士一年班，因為學業繁忙，無法回台參加近期的家族聚餐。席間長輩們聊起妹妹的近況時，一名親戚的兒子得知英國碩士學制只需一年即可畢業，竟不以為然地插嘴嫌棄。
該名親戚的兒子批評英國的碩士學位「很水」、「很簡單」，甚至脫口而出：「就是因為水才只需要一年啊，根本是拿錢換學位。」這番充滿偏見的言論讓原PO聽了相當無語，感嘆連劍橋大學這種世界排名前十的頂尖名校，居然也會被無知親戚嫌棄。
文章一出，立刻點燃網友怒火，許多人紛紛留言幫妹妹反擊，「酸成這樣絕對是嫉妒」、「這種人跟你妹妹不同層級，自然不會懂」、「你可以回他：如果你覺得讀得久比較紮實，你大學也可以考慮讀8年啊」、「希望妹妹畢業以後可以回台灣對付這些井底之蛙」。
此外，也有許多熟悉海外升學管道的內行人出面闢謠，指出英國的一年制碩士其實是將兩到三年的課程極度濃縮，課業與時間壓力極大，「英國的一年學制完全沒有一刻鐘可以浪費，所有的課程、論文時程都排超緊，讀一年的成長幅度幾乎等於其他學校三年」。
更有網友點破原PO妹妹的超強實力，強調數學系絕對是劍橋大學的「招牌科系」，錄取門檻極度嚴苛，身邊同學甚至不乏國際奧林匹亞數學競賽的獎牌得主。直言能考進劍橋數學系的學生競爭力都位居全球金字塔頂端，絕對沒有所謂「花錢就能買到」的道理。
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