大學推微學程減學分數負擔 盼成跨域學習入門磚

近年來不少大學積極推動學生跨域學習，為提升學生修習意願，成功大學和陽明交通大學都推出學分數較少的微學程，減輕學生負擔，希望成為跨域學習的入門磚。

成功大學教務長沈聖智接受中央社記者訪問時表示，為鼓勵學生在本身系所專業之外能跨域學習，成大設計跨領域學分學程和專長微學程；專長微學程能讓學生透過課程試探，知道這門專長是否適合自己，以及需要哪些技能，跨領域學分學程則讓學生能真正得到需要的技能。

沈聖智提到，專長微學程約15學分，而跨領域學分學程的學分數通常多於微學程，可能增加在畢業學分上的額外負擔，導致學生修習意願較低；專長微學程因學分數較少，學生負擔較輕，故修習人數多且修習完畢並取得證書的比率也較高。

根據成大資料顯示，專長微學程於112學年推動至今，截至114學年第1學期，已逾2.7萬人修習專長微學程，已有1353人修畢。

為幫助學生降低跨域學習的門檻，沈聖智指出，例如人文跨理工這類跨域範圍較廣的學生，學校會將相關學系的概論課彙整成友善人文的課程，開放給大跨域的學生修習。

成大還為跨域學生設計保護措施，沈聖智說，有些學生在原本學系成績優異，但會擔心跨域學習分數拉低平均成績，學校因此設計探索學分機制，若跨域學習的分數不夠好，可申請變跨域學分，只獲得學分但不登記分數，成績單上也不會看到紀錄。

沈聖智表示，成大的專長微學程不需要另外申請，只要學生修課並符合專長微學程的規定，學校系統就會自動判讀和註記，可為學生節省申請流程的時間；未來成大也會推動更多專長微學程，幫助學生將跨域學習變成習慣。

陽明交通大學教務長陳永昇表示，學校端一直鼓勵學生跨領域學習，修習第二專長，因此規劃多個以30學分為原則的跨域學程；但擔心學生仍會對跨域學習感到卻步，近年來也陸續推動約10學分的微學程，希望成為學生跨域學習的入門磚。

談到微學程的特色，陳永昇說明，微學程結合模組化設計，分為基礎入門課程、進階課程、綜整課程，引導學生循序漸進地學習，且不用事先申請，等修完課並獲得學分後，只要符合微學程的規定，就可向學校申請核發微學程的證明書。

為幫助學生減輕跨域學習上的挫折或轉換領域上的困難，陳永昇提到，學校也提供輔導措施，由學校提供家教費，安排資深學長姐提供輔助教學，只要學生有需要就可以向學長姐請教。

陳永昇指出，為鼓勵學生更彈性地跨域學習，陽明交大推出約30學分的跨域學程、約20學分的學分學程、8至12學分的微學程，學生可自由組合不同學程成為學士學位；微學程因學分數較少且不用先申請，因此開課數量逐年成長，未來可能成為推動跨域學習的主力。