快訊

明晨鋒面再來！吳聖宇揭「警戒時間」台南以北注意暴雨 這日天氣變穩

美軍失聯飛官1句話報平安引川普疑心 驚恐伊朗設圈套

全台阿信站出來！名字有「這9字」同音也能免費拿1490元手機防撞貼

聽新聞
0:00 / 0:00

大學推微學程減學分數負擔 盼成跨域學習入門磚

中央社／ 台北6日電

近年來不少大學積極推動學生跨域學習，為提升學生修習意願，成功大學和陽明交通大學都推出學分數較少的微學程，減輕學生負擔，希望成為跨域學習的入門磚。

成功大學教務長沈聖智接受中央社記者訪問時表示，為鼓勵學生在本身系所專業之外能跨域學習，成大設計跨領域學分學程和專長微學程；專長微學程能讓學生透過課程試探，知道這門專長是否適合自己，以及需要哪些技能，跨領域學分學程則讓學生能真正得到需要的技能。

沈聖智提到，專長微學程約15學分，而跨領域學分學程的學分數通常多於微學程，可能增加在畢業學分上的額外負擔，導致學生修習意願較低；專長微學程因學分數較少，學生負擔較輕，故修習人數多且修習完畢並取得證書的比率也較高。

根據成大資料顯示，專長微學程於112學年推動至今，截至114學年第1學期，已逾2.7萬人修習專長微學程，已有1353人修畢。

為幫助學生降低跨域學習的門檻，沈聖智指出，例如人文跨理工這類跨域範圍較廣的學生，學校會將相關學系的概論課彙整成友善人文的課程，開放給大跨域的學生修習。

成大還為跨域學生設計保護措施，沈聖智說，有些學生在原本學系成績優異，但會擔心跨域學習分數拉低平均成績，學校因此設計探索學分機制，若跨域學習的分數不夠好，可申請變跨域學分，只獲得學分但不登記分數，成績單上也不會看到紀錄。

沈聖智表示，成大的專長微學程不需要另外申請，只要學生修課並符合專長微學程的規定，學校系統就會自動判讀和註記，可為學生節省申請流程的時間；未來成大也會推動更多專長微學程，幫助學生將跨域學習變成習慣。

陽明交通大學教務長陳永昇表示，學校端一直鼓勵學生跨領域學習，修習第二專長，因此規劃多個以30學分為原則的跨域學程；但擔心學生仍會對跨域學習感到卻步，近年來也陸續推動約10學分的微學程，希望成為學生跨域學習的入門磚。

談到微學程的特色，陳永昇說明，微學程結合模組化設計，分為基礎入門課程、進階課程、綜整課程，引導學生循序漸進地學習，且不用事先申請，等修完課並獲得學分後，只要符合微學程的規定，就可向學校申請核發微學程的證明書。

為幫助學生減輕跨域學習上的挫折或轉換領域上的困難，陳永昇提到，學校也提供輔導措施，由學校提供家教費，安排資深學長姐提供輔助教學，只要學生有需要就可以向學長姐請教。

陳永昇指出，為鼓勵學生更彈性地跨域學習，陽明交大推出約30學分的跨域學程、約20學分的學分學程、8至12學分的微學程，學生可自由組合不同學程成為學士學位；微學程因學分數較少且不用先申請，因此開課數量逐年成長，未來可能成為推動跨域學習的主力。

中央社 成功大學 成大

延伸閱讀

近年最高 申請入學1階 過篩比率84.2%

資通訊夯！申請入學一階篩選 頂大電機、機械超篩120人

政大跨領域「校學士」首屆26人修讀 XYZ導師助學習規劃

跨域學習熱 清大8成修雙專長、台大逾4千人次獲證書

相關新聞

台師大學二舍整修 學生會調查：逾9成學生不支持全棟施工計畫

台師大預計今年進行學二舍改造計畫，台師大學生會表示，依原計畫，施工的2年期間，將減少700張床位，根據學生會與宿委會所做的學生問卷，逾9成學生不支持全棟施工計畫，台師大學生會呼籲校方尊重學生意見，盡速向教育部提出變更計畫，整修一樓公共空間，而非全棟翻修。

官網仍列與中國「國防七子」合作？ 清大澄清：無實質交流

清華大學針對官網仍列出與中國「國防七子」等校交流一事今澄清說明。清大表示，相關協議多為早年簽訂，目前經盤點已無實質交流，各項國際學術合作，均依據現行法規與整體教育政策審慎辦理。

教授健康／高壓過勞藏風險 台大教職員健檢4年27人罹癌

在備課與研究壓力交織下，大學教授長期過勞已成隱性風險。健檢數據顯示，不少教師在無明顯症狀下被診斷出癌症或其他慢性病，日夜顛倒、久坐與忽視健康，正悄悄侵蝕第一線教學者的身體。當學術成就與健康拉鋸，真正該被優先備課的，會不會其實是自己的生命？ 一位65歲台大教授健檢被測出心血管年齡76歲，為了保命，決定減重，如今心血管年齡降到56歲。他說，逆齡無解，要看三心。

突破AI頻寬牆 中山大學矽光子技術 打造下一座護國神山

AI大爆發時代，矽光子被視為解決算力瓶頸的唯一解方，「銅退光進」、「以光代電」的趨勢逐漸成形。過去矽光子技術發展逾20年，長期定位不明，直到AI浪潮席捲全球，才一舉被推上顛峰，矽光子為何在此時谷底翻身？從邊緣技術躍升為撐起AI算力的核心，關鍵不僅在於技術成熟，更是整個產業需求被逼到極限的結果。

台大打造「能源界的超商咖啡機」 背包大小煉油機把廢油變燃料

近期中東局勢震盪連帶影響能源市場，國立台灣大學機械工程系副教授蔣雅郁團隊，成功開發出體積僅背包大小的連續式生質柴油系統，將原本需要大型工業設備的生質柴油製程精煉成背包大小，系統如咖啡機可即開即用，只要投入廢棄食用油或植物油，即能轉化為高品質生質柴油，該研究已獲選為2025年底國際頂尖期刊《Green Chemistry》第42期封面。

以心靈環保為本 法鼓獨特「永續發展學程」全台唯一

法鼓文理學院由聖嚴法師創辦，今年設立「心靈環保與永續發展碩士在職學位學程」，是全台唯一以心靈環保為基石的永續發展學程。學程期許培育將心靈環保應用於日常生活、永續專業及各種場域的人才，利益自己、人類、環境及服務機構。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。