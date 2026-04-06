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跨域學習熱 清大8成修雙專長、台大逾4千人次獲證書

中央社／ 台北6日電

近年來跨域學習成為高教趨勢之一，清華大學推動專長學程，8成學生曾修習雙專長；台灣大學彙整出283個領域專長，供學生多元選擇，逾4000人次修畢並取得證書。

清華大學副教務長王潔告訴中央社記者，早期學生要跨領域學習，多半會選擇雙主修或輔系，但雙主修或輔系需要修的學分數較多，因此學生大多得延畢；為減輕學生負擔，且能夠彈性跨域學習，清大因此推動雙專長及多專長制。

王潔說明，學校請各系列出30個學分作為專長學程，包含一定基礎課程，學生可用自由選修學分來修其他系專長學程，這樣可不須延畢；學生若想接觸更多領域，也可選擇修2個其他系的學分學程（15學分）。

為提供學生更多跨域學習資源，王潔指出，雙專長或多專長制沒有限制申請資格，也不須事先申請，學生能自由組合專長學程、學分學程、高階課程等，目前清大已有8成學生曾修習雙專長。

王潔坦言，有些學生選擇第二專長的領域與本科專業相差較大，難免會擔心基礎課程跟不上，清大也提供完善且免費補課制度，例如普通化學、微積分等基礎課程，由學校聘請成績好的學長姐作為免費家教，輔導跨領域學習的學生。

為幫助學生更順利邁入跨域學習，王潔提到，清大還成立探索學習中心，輔導學生找到跨域學習的興趣及方向，提供學習路徑規劃支持及一對一諮詢，引導學生設計個人化學習藍圖，以銜接專長學程或學分學程。

台灣大學則於110學年起推動「領域專長」，以4到5門課為模組，約12至15學分，大學部學生不須事先申請，只要完成各模組要求的課程，系統會自動審核修課情形，畢業時頒發領域專長證書，作為學力證明。

台灣大學教務長王泓仁表示，許多學生想跨域學習，卻不知道從何著手，因此台大整理出283個領域專長供學生選擇，把發散式課程彙整成學習模組，就像組合好的套餐，有明確主軸與學習路徑，從基礎、理論到方法循序漸進。

在跨域學習上難免遇到許多挑戰，王泓仁舉例，學生必須用有限的學分去獲取完整知識，透過領域專長的設計就可達到這個目標，幫助學生更有方向地去探索與跨域；領域專長推動至今，累計逾4000人次取得5370個領域專長證書。

高教 中央社 台灣大學

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