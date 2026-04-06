台師大學二舍整修 學生會調查：逾9成學生不支持全棟施工計畫

台師大預計今年進行學二舍改造計畫，台師大學生會表示，依原計畫，施工的2年期間，將減少700張床位，根據學生會與宿委會所做的學生問卷，逾9成學生不支持全棟施工計畫，台師大學生會呼籲校方尊重學生意見，盡速向教育部提出變更計畫，整修一樓公共空間，而非全棟翻修。

台師大學生會表示，不到一周即收到1607則問卷回覆。調查顯示，逾9成學生不支持全棟施工計畫，擔心床位更加受限、施工噪音問題。僅7.2%學生支持全棟施工，若僅計居住於學二舍的學生，支持比率更僅有5.4%。多數學生對施工可能帶來的影響深感憂慮。更有超過千位學生（89.8%）擔心施工後將更難抽中床位。

學生會表示，以113學年度為例，台師大有32.1%的學生將學二舍列為第一志願，而未能中籤，顯示目前學二舍床位已供不應求。若減少700張床位，將使更多學生無法入住。即便可接受學一、學七舍，仍可能影響第二順位（非雙北都會區）高年級學生，使學生需至校外負擔高額房租。

除床位問題外，學生會表示，學生亦對施工期間的生活品質表達高度憂慮。調查中，學生擔心施工帶來噪音影響作息（71.1%）、電梯壅塞（54.3%）、粉塵帶來不適（52.0%）、需於學期間搬遷至其他樓層（40.3%）等影響。此外，有36.7%的學生憂心異性進入宿舍，人員管控若有疏忽，可能帶來偷拍或騷擾等危害，讓宿舍變成無法安心居住的地方。

台師大學生會認為，目前宿舍設施已堪稱完善，建議對既有設施進行優化，而非大規模翻修。男女二舍學生亦普遍反映有曬衣空間不足的問題。學生也期待各樓層交誼廳設置販賣機、獨處空間（如可供線上會議之電話亭）、公用冰箱、有抽油煙機的廚房、製冰機、沙發等設備。上述設備，皆可在不影響學生作息、床位的情況下加裝，達成改善學生生活品質之目的。

學生會表示，有近7成學生認同可以僅對一樓進行改善，進行設備添購（34.7%）或翻新（34.1%），各樓層交誼廳則添購設備。此舉不僅能展現特色、活化公共空間，更可避免對床位供給量的直接衝擊。學生會呼籲台師大，盡速向教育部提出變更計畫，採取對學生更小影響之手段優化宿舍環境，並期待教育部依「學生作為學校主體」、「改革回應學生需求」的新宿舍運動精神，傾聽學生意見，同意變更計畫。

對此，台灣師範大學回應表示，此次工程是配合教育部「新世代學生住宿環境提升計畫」，由學校提報並獲核定補助的重要建設，目的是改善宿舍公共空間，提升學生住宿安全與生活品質，並打造兼具學習、交流與生活機能的現代化宿舍環境。

對於學生會提出的意見，台師大表示高度重視，並感謝學生積極參與公共事務、提出具體建議。校方指出，已充分了解學生對床位供給及施工期間生活受影響的憂慮，並認為學生會的調查結果對後續檢討與規畫調整具有重要參考價值。

台師大表示，原先規畫以公共空間改善為主，並採分批、分樓層施工方式進行。不過，在綜合考量學生意見後，校方將朝調整原計畫方向辦理，並規畫向教育部申請變更內容，改以一樓公共空間整修為主，其餘樓層則以不影響學生住宿為原則，進行必要設備增設與優化。

校方表示，此次調整是希望兼顧學生住宿權益與宿舍改善需求，在降低施工對日常生活影響的前提下，持續提升整體宿舍品質。未來也將盡速與教育部溝通變更事宜，並持續與學生會、宿委會保持聯繫，適時向學生說明後續規畫進度。