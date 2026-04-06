AI時代更需證照 大葉企業系累計考照逾百張 獲E化教學優良獎
證照代表「帶得走的能力」，大葉大學企業管理學系輔導學生透過規畫課程深度學習，本（114）學年累計迄今考取E化相關證照逾百張，獲中華企業資源規劃學會頒發114年度大學院校E化教學優良獎。
AI時代興起證照無用論，但求職專業機構調查顯示，AI時代反而更需要證照證明具備專業能力，大葉企管系以前瞻眼光，為系上學生規畫永續治理、數位科技、企業管理等關鍵領域課程，對應現今產業對永續發展與E化的人才需求，輔導學生考取社會責任規劃師、溫室氣體盤查規劃師、永續發展影響力規劃師、產品碳足跡規劃師，以及ERP軟體應用師（配銷模組）、ERP規劃師等證照。
大四生呂宜亭對企業碳排管控有興趣，先後考取社會責任規劃師、溫室氣體盤查規劃師、永續發展影響力規劃師、產品碳足跡規劃師這四張證照；她今表示，經由系上完整課程安排強化專業知識，老師細心指導學生整理出各證照的考照要訣及整合相關性，她考取的證照涵蓋企業碳排管理，有助日後實務應用更具信心，也對未來求職也有很大幫助。
企業管理學系主任童惠玲說，114年度系上老師陳怡萍、陳曜鴻等師長的用心指導下，持續深化E化與永續相關課程，鼓勵學生考取專業證照累積實力，提升畢業後的就業即戰力，教學成果顯示學生考照成果豐碩，累計取得突破百張證照，強化學生就業競爭力，同時展現企管系創新教學接軌產業實務。
▪115繁星放榜缺額922個「台大17、文大133」 醫牙報名人數降
▪低年級為何不能用自動鉛筆？老師親揭兩大原因：不禁用真的會後悔
▪捨國立電機選私大數資！家長頻遭質疑嘆「很差嗎」 網：別在意他人目光
▪台大生願意「往下讀」？他苦惱研究所恐只上2校 過來人嘆要扛得住
▪台中一中宿舍爆衝突！學生不滿「尖銳起床音樂」 舍幹嗆聲遭包圍
▪高學歷女擇偶「男方成績差是硬傷」 頂大女齊嘆：話不投機半句多
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。