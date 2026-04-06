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AI時代更需證照 大葉企業系累計考照逾百張 獲E化教學優良獎

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
大葉大學企管系學生考取證照累計上百張，榮獲114年度大學院校E化教學優良獎。圖／大葉大學提供
大葉大學企管系學生考取證照累計上百張，榮獲114年度大學院校E化教學優良獎。圖／大葉大學提供

證照代表「帶得走的能力」，大葉大學企業管理學系輔導學生透過規畫課程深度學習，本（114）學年累計迄今考取E化相關證照逾百張，獲中華企業資源規劃學會頒發114年度大學院校E化教學優良獎。

AI時代興起證照無用論，但求職專業機構調查顯示，AI時代反而更需要證照證明具備專業能力，大葉企管系以前瞻眼光，為系上學生規畫永續治理、數位科技、企業管理等關鍵領域課程，對應現今產業對永續發展與E化的人才需求，輔導學生考取社會責任規劃師、溫室氣體盤查規劃師、永續發展影響力規劃師、產品碳足跡規劃師，以及ERP軟體應用師（配銷模組）、ERP規劃師等證照。

大四生呂宜亭對企業碳排管控有興趣，先後考取社會責任規劃師、溫室氣體盤查規劃師、永續發展影響力規劃師、產品碳足跡規劃師這四張證照；她今表示，經由系上完整課程安排強化專業知識，老師細心指導學生整理出各證照的考照要訣及整合相關性，她考取的證照涵蓋企業碳排管理，有助日後實務應用更具信心，也對未來求職也有很大幫助。

企業管理學系主任童惠玲說，114年度系上老師陳怡萍、陳曜鴻等師長的用心指導下，持續深化E化與永續相關課程，鼓勵學生考取專業證照累積實力，提升畢業後的就業即戰力，教學成果顯示學生考照成果豐碩，累計取得突破百張證照，強化學生就業競爭力，同時展現企管系創新教學接軌產業實務。

大葉大學企管系老師上課指導學生考取專業證照的要領。記者簡慧珍／攝影
大葉大學企管系老師上課指導學生考取專業證照的要領。記者簡慧珍／攝影

大葉大學

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