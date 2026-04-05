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官網仍列與中國「國防七子」合作？ 清大澄清：無實質交流

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
清華大學針對官網仍列出與中國「國防七子」等校交流一事今澄清說明。清大表示，相關協議多為早年簽訂，目前經盤點已無實質交流。記者黃羿馨／攝影
清華大學針對官網仍列出與中國「國防七子」等校交流一事今澄清說明。清大表示，相關協議多為早年簽訂，目前經盤點已無實質交流。記者黃羿馨／攝影

清華大學針對官網仍列出與中國「國防七子」等校交流一事今澄清說明。清大表示，相關協議多為早年簽訂，目前經盤點已無實質交流，各項國際學術合作，均依據現行法規與整體教育政策審慎辦理。

教育部去年禁止國內大專校院與中國的「統戰三校」及「國防七子」交流，強化國安門檻並防堵關鍵技術外流，不過台大、台師大、清大、中興與東華等國立大學，官網上仍載明與這些學校互結為姊妹校，引起爭議。

所謂的「統戰三校」，是指由中國統戰部管轄的暨南大學、華僑大學與北京華文學院；「國防七子」則涵蓋北京理工大學、北京航空航天大學、南京航空航天大學、南京理工大學、哈爾濱工業大學、哈爾濱工程大學及西北工業大學等具軍事背景的指標院校。

其中清華大學官網顯示與北京理工大學簽署合作備忘錄；與哈爾濱理工大學有校級雙聯博士學位計畫。清大對此表示，關於與北京理工大學之合作，本校過去曾與該校簽署合作備忘錄（MOU），屬於學術交流之框架性協議，惟經盤點，目前未有實質進行中的交流計畫或合作項目。

至於關於與哈爾濱理工大學之博士研究計畫，清大澄清，目前本校並無與該校推動校級博士研究計畫，亦未有實質交流合作進行中。

清大進一步說明，相關合作協議多簽訂於2010年前後，屬於當時兩岸學術交流較為頻繁之階段。近年因整體環境變化，本校已審慎評估並調整交流策略，目前相關合作多未持續推動，校內亦未編列相關交流經費。

清大強調，本校整體原則是以各項國際學術合作均依據現行法規與整體教育政策審慎辦理，未來將持續配合主管機關規範，落實相關交流審查。

清華大學官網顯示與北京理工大學簽署合作備忘錄。圖／取自清華大學官網
清華大學官網顯示與北京理工大學簽署合作備忘錄。圖／取自清華大學官網

清華大學官網顯示與哈爾濱理工大學有校級雙聯博士學位計畫。圖／取自清華大學官網
清華大學官網顯示與哈爾濱理工大學有校級雙聯博士學位計畫。圖／取自清華大學官網

清華大學 教育部 國安

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