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清大生邊緣運算衛星系統 國際太空黑客松獲獎

中央社／ 記者許秩維台北5日電
清華大學學生團隊參加國際太空創新創業黑客松總決賽，訓練AI模型，將邊緣運算應用於雙軌道衛星系統，獲歐洲天使投資人峰會頒發的「女性創業家獎」肯定。（清大提供）中央社
清華大學學生團隊參加國際太空創新創業黑客松總決賽，訓練AI模型，將邊緣運算應用於雙軌道衛星系統，獲歐洲天使投資人峰會頒發的「女性創業家獎」肯定。（清大提供）中央社

清華大學學生團隊參加國際太空創新創業黑客松總決賽，透過訓練AI模型，將邊緣運算應用於雙軌道衛星系統，提升衛星覆蓋率，獲得歐洲天使投資人峰會頒發的「女性創業家獎」。

清華大學今天發布新聞稿指出，國際太空創新創業黑客松（ActInSpace）是由歐洲太空總署與法國國家太空研究中心主辦的全球性太空競賽，決賽於4月初在法國舉行；在台灣舉行的初賽由國家太空中心共同主辦，清大團隊在初賽中取得冠軍，在國家太空中心陪同下赴法國參加決賽。

清華大學團隊挑戰法國航太巨頭Thales（達利思）提出的邊緣AI運算題目，利用NVIDIA Jetson訓練AI模型，將邊緣運算應用於雙軌道衛星系統，不僅有效提升衛星覆蓋率，更達成即時性的數據處理。

歐洲天使投資人峰會從參與競賽的391個創業提案中，選出1個商業模式高度可行的提案頒發「女性創業家獎」特別獎，由清華大學團隊獲選，並受邀出席6月於立陶宛舉行的歐洲投資人峰會，將與全球頂尖投資者及產業專家深度對接。

清華大學提到，校長高為元對太空科技高度重視，去年成立「太空工程研究所」，整合天文觀測、航太材料、太空機器人及抗輻射電子元件等跨領域資源，推動多項國際合作專案，成為學生強大的後盾；清華百人會會長蔡能賢則在經費上慷慨贊助，更針對競賽提供建議與精闢分析。

清華大學團隊隊長蔡喬伊表示，帶領團隊贏得國際競賽的初衷是將好奇心轉化為工程未來，身為女性工程領導者，她期許自己成為「太空引路人」，減少大眾對航太科技的距離感，未來她將申請以學生創業家身分進駐創業基地。

清華大學 機器人 法國 黑客松

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