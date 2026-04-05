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日本筑波大學訪金山農村 激盪永續旅遊新火花

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
日本學生參訪金山特色觀光場域。圖／新北市農業局提供
日本學生參訪金山特色觀光場域。圖／新北市農業局提供

新北市農業局輔導的「金山漫遊」地方創生團隊，近日攜手日本筑波大學師生、JTB旅行社及致理科技大學，在新北市金山區舉辦為期3天的教育研修課程。透過深度走訪與提案交流，活動將新北農業特色推向國際，激發地方創生與永續旅遊新可能。

這次課程由農業局輔導的「金山漫遊」團隊，與日本最大旅行社JTB及致理科技大學共同推動。活動以「地方農業與永續旅遊」為主題，安排筑波大學學生深入走訪金山場域，親身體驗地方品牌、產業文化與觀光發展的連結，也認識新北農業創生如何透過產業轉型帶動區域發展。

課程中，台灣地方創生基金會董事長陳美伶也受邀分享，引導學生思考地方魅力如何轉化為發展動能。此外，活動也安排實地參訪及開設工作坊討論會，由學生分組提出旅遊行程方案，嘗試整合金山農業、文化、生活與旅遊資源，發展兼具在地特色、創意與可行性的旅遊模式。研修課程最後也評選出有發展潛力的方案，為金山未來推動教育旅行、戶外課程及精緻農遊提供參考方向。

金山漫遊營運長賴家華表示，團隊長期關注在地農業與區域發展議題，持續跨域整合地方資源，規畫兼具農業特色、文化深度與體驗價值的精緻遊程。賴家華指出，此次促成筑波大學學生來訪，不僅讓國際青年深入認識金山，也讓團隊夥伴在交流中釐清產業特色，發展更符合當代需求的新型態旅遊。

農業局長諶錫輝表示，新北市是全國第一個以農業為基礎推動地方創生的城市，持續輔導在地團隊發展地域品牌，透過串聯農業生產、食農教育、文化體驗與觀光行銷，帶動農村產業升級與地方永續發展。

諶錫輝強調，此次促成國際大專院校與地方創生團隊合作，不僅提升新北農業場域的國際能見度，也展現農業作為教育旅行、戶外學習與地方體驗載體的多元價值。他進一步表示，市府將持續支持地方團隊與學校、旅遊業者及相關單位合作，推動更多結合學習、參與感與地方價值的創新模式，讓農村不只是旅遊目的地，更成為連結土地、產業文化與下一代的重要場域。

學生分組開設工作坊討論會提出旅遊行程方案。圖／新北市農業局提供
學生分組開設工作坊討論會提出旅遊行程方案。圖／新北市農業局提供

筑波大學近日赴新北市金山辦理「多文化共修プログラム in 台湾」教育研修課程。圖／新北市農業局提供
筑波大學近日赴新北市金山辦理「多文化共修プログラム in 台湾」教育研修課程。圖／新北市農業局提供

日本學生拜訪金山地方創生場域。圖／新北市農業局提供
日本學生拜訪金山地方創生場域。圖／新北市農業局提供

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