學團：罷免是校園自治重要一環

台大學生會長遭罷免通過，引發高教界討論。學生團體表示，樂見學生透過民主機制表達自身訴求，也指出罷免本就是學生參與校園自治過程中重要的一環，但罷免結果確立後應回歸以學生為本的目標，讓學生自治會穩健運作，才能讓學生權益極大化。

台灣一滴優教育協會理事長蔡其曄表示，罷免本就是學生參與校園自治過程中重要的一環，樂見學生透過民主機制表達自身訴求。

蔡其曄也觀察到，各校學生自治在實務運作上，難免出現類似府會之間的衝突與對立，若缺乏有效的溝通機制，容易形成惡性循環，進而影響整體學生權益的推動。

不過蔡其曄也說，學生自治本身即是學生公共參與經驗的學習，不同的意見與磨合都是成長的過程，在罷免結果確立後，應回歸以學生為本的目標，讓學生自治會穩健運作，才能讓學生權益極大化。

台灣學生聯合會理事長陳昱仁表示，尊重台大的民主過程，也可以趁這個機會，讓各校學生團體檢視自己學校學生會的狀況。

至於現在大學學生會的狀況，陳昱仁認為，大部分的學生會都發展得還不錯，大家都有自己的一套做法，尤其在AI與資訊化時代，現在的學生會面對的課題更多，但大家仍保持韌性去面對。