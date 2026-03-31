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創會38年首例！台大學生會長遭罷免 投票率1.44%、逾8成5同意

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創會38年首例！台大學生會長遭罷免 投票率1.44%、逾8成5同意

聯合報／ 記者馮靖惠／台北即時報導
現任第38屆台大學生會長被罷免，是台大學生會創會以來第一個被罷免成功的會長。圖為台大。本報資料照片
現任第38屆台大學生會長被罷免，是台大學生會創會以來第一個被罷免成功的會長。圖為台大。本報資料照片

台大學生會現任會長陳柏承遭指控未審預算就辦活動，加上職務工作不斷拖延遭提案罷免，昨（30）日晚間進行開票，最終以同意罷免443票對不同意罷免63票，得票率超過8成5通過，是台大學生會創會以來首位被罷免的會長；陳柏承答辯時表示希望大家看到他在「舍監案」、「移民署違法入校抓人事件」等具體努力。台大校方則表示，這屬學生自治事項，校方尊重結果。而這次罷免的投票率僅1.44%。

台大學生會第38屆會長陳柏承遭指控未審預算就辦活動，加上職務工作不斷拖延遭提案罷免，昨（30）日晚間進行開票，最終以同意罷免443票對不同意罷免63票，得票率超過8成5通過，是台大學生會創立以來首位遭罷免的會長。

根據罷免理由書內容，去年5月公告陳柏承當選後，一個月內所有幹部都無法與他取得聯繫，導致交接事宜未能如期完成，首次會議一直拖延8月才舉辦，導致招新作業延至9月第一周才進行，較往常時限延遲數周，陳還無故缺席公館圓環拆遷抗議記者會，並在講稿準備未完善的情況下，臨時交派副會長代表出席。

此外，罷免書還指出，陳柏承毫無財務紀律與成本效益觀念，包括在未確認預算的狀況下，就宣布舉辦發雞排活動，另外還有組織內部治理與行政管理失當等問題，因此發起罷免。

陳柏承也針對疑慮進行答辯，陳柏承說，他相信，要看一個人是怎麼樣的一個人，不要看大家對他有什麼樣的想法、不要去看他身上有怎樣的標籤，而是要看他具體做了什麼事情、做出了什麼樣的成果。

陳柏承表示，從他上任之後，針對「舍監案」、「移民署違法入校抓人事件」等案件，都做出了具體的行動，也有成果。他希望大家除了看到檯面上與他有關的流言蜚語之外，更可以看到他怎麼認真對待那些不為人知的細瑣努力。

但昨日投票結果顯示，參與罷免投票的520票中，有443票同意、63票不同意及14張廢票，同意票大於不同意且超出門檻，投票率1.44%。最終投票結果仍待選委會公告。

美國內華達大學政治系副教授王宏恩在臉書表示，台大學生會又創造了新歷史。昨天，現任第38屆台大學生會長被罷免，是台大學生會創會以來第一個被罷免成功的會長。

王宏恩說，從雙方公開聲明來看，罷免方強調該會長未經預算審查就宣稱要辦活動以及其他溝通問題，而會長則是強調校內外積極參與來防禦。罷免案過程中還有學生法院多次介入決定是否繼續，學生自治三權都動了起來。最後有史以來第一次罷免案成立。當然，學生們自己有自己的決定，但他常說學生自治是民主政治沙盒，有這樣權力的實際操作跟經驗累積總是值得嘉許的。

得票率 投票率 台大 罷免

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