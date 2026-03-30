東海大學新董事會黃金陣容曝光！楊泮池、蔡明忠、蘇慧貞入列

教育部今核定東海大學第36屆董事會名單，「黃金陣容」匯集富邦集團董事長蔡明忠、前國立台灣大學校長楊泮池、前國立成功大學校長蘇慧貞、建築師姚仁喜與帆宣科技總經理林育業，且15席董事中有8位新任董事，更換人數創歷年紀錄。

東海大學校長張國恩表示，如此大規模的改組，顯示東海正全面啟動「專業治理」與「學術卓越」的雙引擎，致力於重返教育領導地位，展現與公立大學並駕齊驅的辦學決心。

東海大學指出，15名董事橫跨金融、生醫、半導體、廣告、建築及法律等領域，包含吳清邁、邱上嘉、陳錦生、蔡國洲、孫智麗、莊淑芬、楊劉麗珠、呂桔誠、林育業、姚仁喜、楊泮池、蔡明忠、錢安良、吳美齡及蘇慧貞，精準對接全球高教所需具備「學術影響力、產業連結力、營運創新力」。

東海大學表示，這是由對母校有深厚情感與責任感的現任東海大學董事長吳清邁擘畫邀約，吳清邁深知私校轉型迫切性，任內與張國恩商議，以極大格局與誠意，成功邀多名原本在各自領域已居巔峰的翹楚，奠定董事會穩固且具國際視野基調。

其中，富邦集團董事長蔡明忠，經東海大學三顧茅廬、深思熟慮後加入東海董事會，代表企業經營與教育使命的結合，更象徵東海導入企業化治理的基因，尤其借重蔡明忠在金融永續與數位創新的實力，將成為東海發展最強韌的後盾。帆宣系統科技總經理林育業則在半導體與高科技設備的專業，這兩位企業巨頭將建構起從金融、科技的完整生態系，為東海學生鋪設一條與產業無縫接軌的實踐之路。

另外，前台大校長楊泮池將指引生醫科技與跨領域研究精準方向，前成大校長蘇慧貞則以細膩校務治理、卓越國際連結及對環境永續的堅持聞名，再加上張國恩為前國立台灣師範大學校長，三人都有深厚國立頂尖大學治理經驗，可望共同帶領東海的學術布局朝更高層次邁進。

東海大學表示，這份名單不僅是人脈的集結，更是對社會責任的承諾；「更換過半、匯聚群賢」的新任董事會，將於4月21日正式啟動，東海將大步邁向創新改革之路。

教育部今核定東海大學第36屆董事會名單，「黃金陣容」包含富邦集團董事長蔡明忠(左)。圖／東海大學提供