台大舍監性平案違失 教部要求學校重啟調查
教育部今天表示，針對台大處理住宿輔導員校園性別事件的違失，教育部性平會決議，要求台大重啟調查，若未落實執行，違失將納入學校評鑑、扣減獎補助或行政考核。
台灣大學一名女博士生2022年9月向台大申訴遭宿舍輔導員性騷擾，台大性平會組成調查小組，2023年4月17日認定性侵害及性騷擾均不成立，女博士生提出申復、申訴、訴願等均被駁回，遂提行政訴訟救濟。台北高等行政法院去年認定台大性平會議組織不合法，判決撤銷處分，可上訴。
台灣大學學生會今天發布新聞稿指出，台北高等行政法院明確認定，台大性平程序存在違法問題，目前最需處理的是重新審視校園性平相關法規的漏洞，要求台大停止上訴，重新展開性平會調查。
教育部透過文字說明，教育部於114年8月19日性平會臨時會議決議，要求台大停止該住宿輔導員執行職務，並禁止與案件當事人發生任何形式接觸；針對此事件，也要求台大追蹤行政訴訟及違反跟騷法案件判決結果，依規定妥適處理。
台北高等行政法院於114年10月16日判決撤銷此案原處分及訴願決定後，教育部函請台大依法妥處，並送校內性平會審議是否重啟調查；教育部於114年12月23日性平會決議，要求台大限期召開性平會，針對組織程序瑕疵及重啟調查進行審議，但台大今年3月回函顯示仍未落實辦理。
教育部提到，今年3月26日性平會決議，台大未依法院判決補正組織程序且未針對爭議事實依法審議，依性平法規定，台大應立即重啟調查，此決議依法視同該校性平會決議，台大應配合辦理；若後續未落實執行，違失將納入學校評鑑、扣減獎補助或行政考核，並追究相關人員責任。
台大校方表示，目前尚未收到教育部性平會的公文，尚無法具體回應其內容。
▪115繁星放榜缺額922個「台大17、文大133」 醫牙報名人數降
▪低年級為何不能用自動鉛筆？老師親揭兩大原因：不禁用真的會後悔
▪捨國立電機選私大數資！家長頻遭質疑嘆「很差嗎」 網：別在意他人目光
▪台大生願意「往下讀」？他苦惱研究所恐只上2校 過來人嘆要扛得住
▪台中一中宿舍爆衝突！學生不滿「尖銳起床音樂」 舍幹嗆聲遭包圍
▪高學歷女擇偶「男方成績差是硬傷」 頂大女齊嘆：話不投機半句多
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。