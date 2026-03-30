東海大學董事會「黃金陣容」曝光！蔡明忠、楊泮池入列

面對全球高教環境的劇烈變革，東海大學展現了前所未有的革新決心。教育部30日正式核定東海大學第36屆董事會名單，在15位席次中，本次共有8位新任董事加入，更換人數創歷年最高紀錄。這份「黃金陣容」成功匯集富邦集團董事長蔡明忠、前台大校長、現任中研院院士楊泮池、前成大校長蘇慧貞、國際建築大師姚仁喜、帆宣科技總經理林育業等重磅人物。東海大學校長張國恩表示，如此大規模的改組，顯示東海正全面啟動「專業治理」與「學術卓越」的雙引擎，致力於重返教育領導地位，展現與公立大學並駕齊驅的辦學決心。

東海大學指出，這份由教育部正式核定的第36屆董事會名單，15位成員橫跨金融、生醫、半導體、廣告、建築及法律等領域，包含：吳清邁、邱上嘉、陳錦生、蔡國洲、孫智麗、莊淑芬、楊劉麗珠、呂桔誠、林育業、姚仁喜、楊泮池、蔡明忠、錢安良、吳美齡及蘇慧貞，成員精準對接了全球高等教育所需具備的「學術影響力、產業連結力、營運創新力」。

黃金陣容由現任董事長、哈佛大學經濟學博士吳清邁親自擘畫邀約，吳清邁對母校有著深厚的情感與責任感，他深知私校轉型的迫切性，因此在任內與校長張國恩商議，以極大的格局與誠意，成功邀請多位原本在各自領域已居巔峰的翹楚入席，為第36屆董事會奠定了穩固且具備國際視野的基調。

最令人震撼的是富邦集團董事長蔡明忠在經過三顧茅廬、深思熟慮後，決定加入東海董事會，他的加入代表著企業經營與教育使命的結合，更象徵東海導入企業化治理的基因，尤其借重蔡明忠在金融永續與數位創新的實力，將成為東海發展最強韌的後盾。帆宣系統科技總經理林育業在半導體與高科技設備的專業，這兩位企業巨頭將建構起從金融、科技的完整生態系，為東海學子鋪設一條與產業無縫接軌的實踐之路。

在本次改組中，受教育界矚目的便是前台大校長楊泮池與前成大校長蘇慧貞的加入。前台大校長楊泮池作為醫學權威與中研院院士，將指引生醫科技與跨領域研究的精準方向。蘇慧貞則以細膩的校務治理、卓越的國際連結及對環境永續的堅持聞名，兩位資深教育家的參與，加上現任校長張國恩為前台師大校長，三人皆擁有深厚的國立頂尖大學治理經驗，可望共同帶領東海的學術佈局朝向更高層次邁進。

除了學術與企業，這份名單更展現了對校園靈魂的重視。世界級建築大師姚仁喜的加入，為東海引以為傲的校園建築遺產與未來環境規劃，提供了國際級的專業指導。姚仁喜董事的參與，不僅是專業的挹注，更是一份對校園人文空間的情感投入。這代表東海大學在精進實力的同時，也極度重視環境美育與永續發展，讓學生在充滿美感與歷史底蘊的環境中薰陶成長，守護東海獨有的博雅建築精神。

名單中亦包含了前臺灣金控董事長、現任國際經濟合作協會理事長呂桔誠、生物科技專家孫智麗及法學專家吳美齡等各界菁英。這群領袖不僅是董事，更是各領域的頂尖顧問，將協助東海大學在財務透明、法律規範與永續基金的運作上，達到國內最高標準。

東海大學表示，「更換過半、匯聚群賢」的新任董事會，將於4月21日正式啟動，東海將大步邁向創新改革之路。東海大學校長張國恩感性指出，這份名單不僅是人脈的集結，更是對社會責任的承諾。在少子化的挑戰下，相信東海董事必將全心為教育貢獻心力，更以最堅定的姿態，帶領東海大學邁向嶄新卓越的未來，打造一流大學。