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台大舍監案判女舍監有期徒刑7個月 台大：該員不再任職

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
台大舍監違反跟騷法遭一審判刑確立，受害學生Y女（左二）今天在民代陪同下舉行記者會，感謝北院及北檢主持正義，但也質疑台大為何在事發後還站在加害者那方。記者潘俊宏／攝影
台大舍監違反跟騷法遭一審判刑確立，受害學生Y女（左二）今天在民代陪同下舉行記者會，感謝北院及北檢主持正義，但也質疑台大為何在事發後還站在加害者那方。記者潘俊宏／攝影

台大舍監案刑事一審結果出爐，台大學生會今天偕同立委、當事女學生召開記者會要求台大停止上訴、重啟性平調查，並立即解除涉案舍監在校內一切職務等。台大表示，為保障學生權益並符合勞動法規，該員將不再任職於台大。

台大2022年爆發女舍監猥褻、性騷女學生案件，事件也牽扯出前教育部次長葉丙成涉洩漏性平案個資一事。該案一審宣判、判處女舍監有期徒刑七個月。台大學生會今天偕同民進黨立委張雅琳、議員黃淑君以及當事女學生召開記者會。

台大聲明表示，「尊重司法判決。本校雖非此訴訟當事人，無法得知判決書具體內容，然於宣判後獲悉結果，即立刻召開相關會議討論並作成決議。為保障學生權益並符合勞動法規，該員將不再任職於本校」。

張雅琳 葉丙成 學生

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