上銀機械碩士論文獎第22屆揭曉 臺大6篇獲獎為最大贏家

由上銀科技（2049）主辦的第22屆「上銀機械碩士論文獎」結果揭曉，臺灣大學沈意軒同學與林沛群教授以「輪腳複合機器人上可變多觸地點之全機力控制架構開發」榮獲最高榮譽「金質獎」頒發獎金新台幣100萬元。

臺灣大學今年共推薦14篇論文參賽，其中9篇進入決審，最終6篇獲獎，展現頂尖實力，為本屆最大贏家。

為鼓勵年輕學者投入研究與創新，本屆特別新設「機械新秀特別獎」，獎金新台幣10萬元，至多5名，參賽學生及指導教授需符合45歲(含)以下。

本屆96篇投稿中有11篇論文符合資格，最終選出4篇獲獎，最年輕指導教授只有35歲，平均年齡40.5歲，充分展現台灣機械研究新世代的蓬勃能量。期望透過獎項設立，為精密機械產業注入新血，開創未來發展契機。

上銀科技於2004年創辦「上銀機械碩士論文獎」，每年斥資仟萬元，持續鼓勵大學研究所師生投入精密機械研究領域，迄今累計22屆、參賽論文共2,114篇，得獎論文330篇，得獎師生合計700人。

本屆共有來自25所大學、96篇論文被推薦參選。經過公正、公平、公開、嚴謹的審查程序，初審後有50篇進入複審，最終26篇進入決審，決審過程競爭相當激烈，不僅同學們緊張，評審委員也十分辛苦審核，最終16篇優秀論文脫穎而出，能得獎實屬不易，均為此領域的佼佼者。

「上銀機械碩士論文獎」的舉辦，讓大學機械相關系所全部“動”起來，尤其是教學孜孜不倦的教授們，對台灣精密機械工業奠下良好的基礎；而機械系所畢業生，也投入產業界為台灣注入一股新的活力，同時拋磚引玉進而帶動一些企業論文獎的創設與舉辦。

上銀機械碩士論文獎多年來備受國內機械業與學術界重視及讚譽，已被譽為機械業的「諾貝爾獎」，持續激發教授與學子的熱誠，吸引更多青年學子投入機械科技領域的未來，也逐年蓄積台灣研發創新的能量。

金、銀、銅奬得主與主賓合影。第一排中為副總統蕭美琴，左三為上銀董事長卓文恒。上銀／提供

第22屆「上銀機械碩士論文獎」全體得獎師生與貴賓合影。上銀／提供

沈意軒同學(左)、蕭美琴副總統(中)、林沛群教授(右)。上銀／提供