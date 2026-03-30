上銀機械碩士論文獎第22屆揭曉 臺大6篇獲獎為最大贏家

由上銀科技（2049）主辦的第22屆「上銀機械碩士論文獎」結果揭曉，臺灣大學沈意軒同學與林沛群教授以「輪腳複合機器人上可變多觸地點之全機力控制架構開發」榮獲最高榮譽「金質獎」頒發獎金新台幣100萬元。
臺灣大學今年共推薦14篇論文參賽，其中9篇進入決審，最終6篇獲獎，展現頂尖實力，為本屆最大贏家。
為鼓勵年輕學者投入研究與創新，本屆特別新設「機械新秀特別獎」，獎金新台幣10萬元，至多5名，參賽學生及指導教授需符合45歲(含)以下。
本屆96篇投稿中有11篇論文符合資格，最終選出4篇獲獎，最年輕指導教授只有35歲，平均年齡40.5歲，充分展現台灣機械研究新世代的蓬勃能量。期望透過獎項設立，為精密機械產業注入新血，開創未來發展契機。
上銀科技於2004年創辦「上銀機械碩士論文獎」，每年斥資仟萬元，持續鼓勵大學研究所師生投入精密機械研究領域，迄今累計22屆、參賽論文共2,114篇，得獎論文330篇，得獎師生合計700人。
本屆共有來自25所大學、96篇論文被推薦參選。經過公正、公平、公開、嚴謹的審查程序，初審後有50篇進入複審，最終26篇進入決審，決審過程競爭相當激烈，不僅同學們緊張，評審委員也十分辛苦審核，最終16篇優秀論文脫穎而出，能得獎實屬不易，均為此領域的佼佼者。
「上銀機械碩士論文獎」的舉辦，讓大學機械相關系所全部“動”起來，尤其是教學孜孜不倦的教授們，對台灣精密機械工業奠下良好的基礎；而機械系所畢業生，也投入產業界為台灣注入一股新的活力，同時拋磚引玉進而帶動一些企業論文獎的創設與舉辦。
上銀機械碩士論文獎多年來備受國內機械業與學術界重視及讚譽，已被譽為機械業的「諾貝爾獎」，持續激發教授與學子的熱誠，吸引更多青年學子投入機械科技領域的未來，也逐年蓄積台灣研發創新的能量。
因應全球經濟變動與產業環境波動，部分家庭收入可能受影響。元智大學今天宣布，全面強化學生助學支持制度，短期紓困和激勵最高提...
嘉義大學農藝學系助理教授林孟淳研究團隊與日本東京大學跨國合作，利用稻殼與稻稈等農業廢棄物進行「化感作用」研究，發現其粗萃取物對於台灣農田常見的惡性雜草「大花咸豐草」具有顯著生長抑制效果。研究成果3月中旬在日本東京舉行的「2026日本植物學年會」及「日台植物聯合研討會」公開發表，成功將農業廢棄物轉化為「綠金」，為永續循環農業開創嶄新路徑。
春天，不只是季節的更替，也是許多人重新設定目標的時刻。隨著2026年春季到來，國立臺灣師範大學進修推廣學院春季班正式開放報名，課程內容涵蓋語言、人文藝術、專業技能、身心健康與樂齡學習等多元領域。其中，針對熟齡與樂齡族群推出的「植癒心流：正向園藝療癒課程」，以植物照護結合正向心理學概念，成為本季相當受到關注的特色課程之一。 在都市生活步調快速的環境中，不少人開始尋找讓身心放慢的方式。園藝療癒課程以正向心理學 PERMA 模型為概念基礎，透過植物生命週期作為人生隱喻，帶領學員在照顧植物與創作的過程中，重新感受生活節奏與內在平衡。 課程設計以「都市微型園藝」為特色，即使在陽台或室內空間，也能透過盆栽與植物創作體驗自然生活。課程同時結合正念覺察與「心流（Flow）」概念，透過與植物接觸與專注的手作過程，幫助學員紓解壓力、調節情緒。 八週課程安排多元創作內容，包括香草盆栽、生態瓶、植物拓印、苔球與乾燥花創作等，每週都能
當賴清德政府決定重啟核二、核三廠時，台灣才開始擔心核工人才不足問題，殊不知，被冷落多時的清大核工系已在「核電復興」時代，成為香餑餑了。不僅美國愛達荷國家實驗室來挖角，試用期保證年薪約新台幣303萬元，升正式後為383萬元；連核能技術領導廠商「西屋」也頻頻向清大爭取人才。 清大原子科學院院長葉宗洸回顧核工系的演變史說，「這儼然就是一部台灣的核電發展史，核工系跟核電是生命共同體，核電榮則榮、核電衰則衰。」 台灣是亞洲地區率先設立核工科系的國家之一。1956年清華大學在台灣復校，最先設立的就是原子科學研究所（原科所）；1961年，在清大教授與核子工程師的規劃與興建下，「清華水池式反應器」正式啟用（由通用公司設計的TRIGA反應器），這是台灣第一座、也是目前唯一持續運轉的研究用原子爐，因長期運轉以及在醫療科學的應用（硼中子捕獲治療，BNCT），名揚海外。 1964年，清大再成立核工系，成為台灣核工人才的搖籃；更是核一、核二、核三廠建造與營運的功臣，台電內部處處可見核工畢業生的身
國立中山大學校友總會昨舉行第12屆理事長交接典禮，擔任兩屆理事長黃烱輝卸任演說提到，對中山大學辦學充滿感動，更以捐贈2億元給母校與產業布局為校友會奠定厚實基礎。接任的陳建志擁有電機博士與EMBA雙學位背景，他宣示未來推動跨域整合與公益服務，讓校友專業成為社會公共資源。
中原大學表示，備受矚目的AI產業盛會「AI EXPO Taiwan 2026」正在台北圓山花博爭艷館舉行，中原大學不但是唯一大學主辦單位，教授胡筱薇還以IC之音Podcast節目「大智若魚」獲頒創作者影響力大賞，表現亮眼。
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