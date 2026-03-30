陽明交大新電池設計 提升容量助力電動車發展

電動車的電池壽命與充電速度受到消費者關心，陽明交大國際半導體產業學院副教授蘇育陞的團隊開發新的電池設計，電池容量可提升167%，為電動車動力電池提供新方向。

陽明交通大學今天發布新聞稿指出，蘇育陞領導的團隊，從看似顛覆傳統的角度思考鋰離子電池的設計方式，為儲存電量有限的鋰鈦氧化物重新賦予新生命，為電池材料性能帶來新突破。

蘇育陞表示，在眾多電池材料中，鋰鈦氧化物長期被視為最安全的負極材料之一，且在充放電過程中幾乎不會產生體積膨脹，結構穩定，特別適合應用在電動交通工具和大型儲能系統等需頻繁快充的場景，但鋰鈦氧化物因能量密度較低，儲存電量有限，在電動車市場應用仍受限制。

為了突破這項限制，團隊檢視鋰離子電池的基本設計，傳統觀念認為鋰離子電池的電解液必須含鋰離子，電池才能正常運作，但團隊透過實驗證明，對於結構極為穩定的鋰鈦氧化物而言，即使用不含鋰離子的鈉離子電解液，仍可正常進行電化學反應，為提升材料性能提供新研究方向。

蘇育陞說明，在「鋰金屬搭配鈉離子電解液」的設計中，負責儲存能量的仍是鋰離子，鈉離子則扮演關鍵的輔助角色，鈉離子進入材料後，就像幫原本緊密的晶體結構「撐開一點空間」，讓更多鋰離子能順利進出材料，進而提升電池容量，同時仍保有材料原有的穩定性。

研究團隊提到，這項研究對電動車與能源產業具重要意義，新的電池設計具極高安全性與長壽命，在提升電容量後，更有潛力成為兼具安全與快充能力的電池材料；相較於鋰元素，鈉資源更豐富且價格穩定，如部分系統能以鈉鹽電解液取代昂貴的鋰鹽，可能帶來長期的成本與供應鏈優勢。