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台大舍監性騷判7月 學生會要求立即解職、重啟性平調查

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
台大舍監案刑事一審結果出爐，台大學生會今要求台大停止上訴、重啟性平調查，並立即解除涉案舍監在校內一切職務，同時追究教育部與台大在個資外洩事件中的責任，呼籲制度改革，避免類似事件再度發生。圖／本報資料照片
台大舍監案刑事一審結果出爐，台大學生會今要求台大停止上訴、重啟性平調查，並立即解除涉案舍監在校內一切職務，同時追究教育部與台大在個資外洩事件中的責任，呼籲制度改革，避免類似事件再度發生。圖／本報資料照片

台大舍監案刑事一審結果出爐，台大學生會今要求台大停止上訴、重啟性平調查，並立即解除涉案舍監在校內一切職務，同時追究教育部與台大在個資外洩事件中的責任，呼籲制度改革，避免類似事件再度發生。

台大2022年爆發女舍監猥褻、性騷女學生案件，事件也牽扯出前教育部次長葉丙成涉洩漏性平案個資一事。該案一審宣判、判處女舍監有期徒刑七個月。台大學生會今天協同立委、議員以及當事女學生召開記者會，女學生表示，希望從今以後，教育部和台大可以正視她所受到的傷害。

學生會指出，台大在相關行政訴訟中已遭判敗訴，台北高等行政法院也認定校方性平程序存在違法問題，校方如今最應處理的不是持續上訴拖延，而是重新檢視校園性平制度漏洞，重啟調查程序，還給學生安全的校園環境。學生會也喊話教育部，既然教育部長鄭英耀曾在會議中表示「學生有理」，就應限期召開性平會審議，監督台大處理校園性平問題。

針對舍監部分，學生會表示，涉案舍監在刑事一審中已依《跟蹤騷擾防制法》被判處7個月有期徒刑，有罪事實已相當明確。校方過去曾表示，若刑事法院作出判決，將對該舍監採取停職等相關處置，如今判決已出，台大不應再延宕或迴避承諾。雖然校方稱當事人已不再擔任舍監職務，但學生會質疑，校方仍應進一步公開說明其是否以其他形式持續在校內任職，並要求立即全面解除其在校內一切職務。

學生會也將矛頭指向台大教師葉丙成於擔任教育部次長期間涉洩漏性平案當事人個資一事。學生會表示，葉丙成已因洩漏個資遭主管機關裁罰，但台大與教育部至今未提出充分說明與制度檢討，也未向當事人正式道歉，令人無法接受。學生會要求台大與教育部停止互相推諉責任，提出具體防範措施，避免類似事件重演，並呼籲葉丙成尊重裁罰結果、停止訴願，接受監察院調查。

此外，學生會也強烈譴責網路騷擾與個資外洩行為。學生會指出，當事人在訴訟期間，曾於社群平台Dcard遭網友威脅、騷擾，包含公開姓名、系級、指導教授及住宿資訊，甚至有人對其進行人身威脅，目前已向警方報案，相關案件已進入調查程序。學生會呼籲網友停止匿名攻擊與散布個資，勿以身試法。

學生會表示，當事人歷經3年半煎熬，終於等到刑事法院有罪判決與行政法院認定台大敗訴，證明她並未說謊，反而凸顯台大與教育部制度上的嚴重缺失。學生會強調，正義與公道不該成為受害者必須耗盡心力才能換來的結果，制度本應讓受害者不必孤身承擔、不必反覆證明、更不必承受額外傷害，要求相關單位立即啟動制度檢討與改革，避免未來受害者再走上同樣漫長而痛苦的道路。

個資 葉丙成 鄭英耀

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